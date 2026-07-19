אירוע מוזר ומדאיג התרחש בסוף השבוע האחרון במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה, כאשר נער בן 15 מאזור יוקנעם הגיע למיון הילדים לאחר מפגש מסוכן עם עטלף שחדר לביתו.

האירוע, שהחל ברחשים מוזרים מן המזגן, הסתיים בטיפול רפואי דחוף וחשיפה למידע חיוני על הסכנות הטמונות במגע עם בעלי חיים בר.

הנער, ששמע קולות חשודים בוקעים מיחידת המזגן בביתו, התקרב לבדוק את המקור. לתדהמתו, הוא גילה עטלף קטן שחדר אל הבית ומצא מחסה במזגן. כשניסה לשחרר את היונק המעופף, הוא הרגיש שהפרשה שיצאה מן העטלף נפלה על פרצופו וחדרה אל פיו.

במקביל לניסיונות השחרור, חתול המשפחה שהבחין בפולש הזר, פעל לפי האינסטינקטים הטבעיים שלו - קפץ על העטלף וצד אותו. הנער, שהבין את חומרת המצב, הגיע עם הוריו למיון הילדים ברמב"ם לבירור דחוף.

"לא לוקחים סיכונים"

ריאד שיח', אח אחראי במיון הילדים ברמב"ם שליווה את המקרה, הסביר את חומרת המצב: "לפי הנחיות משרד הבריאות, כל מגע מכל סוג שהוא עם עטלף, מחייב התייחסות למקרה בחומרה רבה". על פי ההנחיות הרפואיות, במקרים כאלה יש לפנות מיידית למיון או ללשכת הבריאות כדי לקבל טיפול מונע לכלבת.

"עטלף נחשב לחשוד מיידי לנשאות למחלה, גם אם לא היה מגע ישיר או שאין פציעה ניכרת לעין", הדגיש שיח' ומסר מסר ברור: "לא לוקחים סיכונים". הצוות הרפואי במיון פעל במהירות והעניק לנער את הטיפול המונע הנדרש.

לאחר קבלת הטיפול המונע, והמלצה לטפל באופן דומה בחתול המשפחה שבא במגע עם העטלף, הנער שוחרר לביתו כשהוא חש בטוב. האירוע מצטרף לשורה של מקרים רפואיים מורכבים שטופלו לאחרונה במרכז הרפואי רמב"ם.