ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (חמישי) סרטון בחירות נגד גדי איזנקוט, שצולם בעודו מתהלך בחצר מעונו. ברקע - הראיון של גדי איזנקוט בחדשות 13 אמש, שבו ערך השוואה בין יו"ר מפלגת רע"מ מנסור עבאס לבין פעיל ההסברה הערבי-ישראלי הבולט יוסף חדאד, בניסיון להכשיר ישיבה בקואליציה עם המפלגות הערביות.

נתניהו פתח את תגובתו בנימה אישית כשהוא מציג את צמחיית הגינה ולאחר מכן עבר למתקפה פרונטלית ונוקבת: "שמעתי ונדהמתי. איזנקוט מנסה להצדיק את העובדה שהוא מתכוון ללכת עם מנסור עבאס ולהקים ממשלה שתלויה במפלגות הערביות. אז כדי להצדיק את זה, אז הוא אומר 'אבל נתניהו מוכן ללכת עם יוסף חדאד'. איזו השוואה איומה".

נתניהו ניסה להבהיר את התהום הפעורה לכאורה בין שתי הדמויות המדוברות, תוך שהוא מעלה על נס את תרומתו של חדאד לביטחון המדינה ולמאמץ ההסברה הבינלאומי של ישראל. "יוסף חדאד הוא גיבור ישראל. הוא נפצע בלבנון, הוא נכה צה"ל, הוא נלחם בחזיתות ההסברה כמו נמר למען מדינת ישראל", אמר.

את יו"ר רע"מ מנסור עבאס, לעומת זאת, האשים נתניהו - "בדיוק ההיפך של מנסור עבאס. הוא שולל את קיומה של מדינת ישראל, הוא תומך בחמאס, הוא קיבל בממשלת השמאל עשרות מיליארדי שקלים בשביל החמאס".

את סרטון התגובה שלו חתם ראש הממשלה בנימין נתניהו בפנייה ישירה לאיזנקוט, בה הציג את ההבדלים האידיאולוגיים התהומיים שחשף הראיון לשיטתו. נתניהו האשים את חבר הכנסת מהאופוזיציה בכך שחשף את כוונותיו האמיתיות להישען על קולותיהם של חברי הכנסת הערבים כדי להגיע לשלטון, דבר המהווה לטענת הימין סכנה קיומית. "אז גדי, לשם שינוי אמרת את האמת", סיכם נתניהו, "אתה מוכן ללכת עם מנסור עבאס ואתה חייב ללכת איתו ועם המפלגות הערביות, אחרת אין ממשלה. אני אקים ממשלה לאומית רחבה עם כל מי שמכיר במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. זה כל ההבדל בינינו, ותודה שחשפת את זה".

מוקדם יותר היום חדאד עצמו יצא במתקפה חריפה נגד איזנקוט, תוך שהוא מביע אכזבה והפתעה עמוקה מדבריו של הרמטכ"ל לשעבר. חדאד שחזר את הרגעים שבהם צפה בראיון וכתב כי איזנקוט נשאל אם הוא פוסל שותפות קואליציונית עם מנסור עבאס, ובתגובה בחר להשתמש בשמו.

"חזרתי כמה וכמה פעמים על התשובה שלו", שיתף חדאד את עוקביו, "לא הצלחתי להבין ואפילו הופתעתי מזה. אבל זה בעצם משהו כמו- את יוסף חדאד לא פוסלים למרות שהוא ערבי, אז למה את מנסור עבאס כן... תשפטו בעצמכם. אז לעצם העניין, באמת שאני רוצה לשאול אותך גדי, ואני שואל בצורה הכי מכובדת שיש: אתה משווה ביני למנסור עבאס כי שנינו ערבים? הרי מלבד הזהות הערבית אין בינינו כלום משותף!".

בהמשך דבריו הטיח חדאד האשמות קשות באיזנקוט, תוך שהוא משתמש בעברם הצבאי המשותף בחטיבת גולני כדי לחדד את האבסורד שבהשוואה. "אתה גולנצ'יק גדי- גם אני! אז אתה משווה בין גולנצ'יק נכה צה"ל לבין מי שלא מסוגל לקרוא לחמאס ארגון טרור?!", זעם פעיל ההסברה.

"אתה משווה ביני שהקמתי עמותה ערבית ישראלית שדוגלת בשותפות ועושה הסברה למען המדינה לבין מנסור עבאס שהמפלגה שלו מחוברת לעמותת סיוע 48 שהעבירה לפי תחקירים שפורסמו כספים לארגוני טרור כולל חמאס?! אין שום דבר שמקשר ביני לבין מנסור עבאס ושאף אחד לא ינסה להלבין ולהכשיר אותו על הגב שלי... אני מתנגד נחרצות לדרך של המפלגות הערביות, אני מאמין שלא צריך לשבת איתן- צריך להעיף אותן!".

חדאד ניצל את ההזדמנות כדי לעשות סדר בשמועות הרבות הנוגעות לעתידו הפוליטי ושלח מסר ברור למערכת הפוליטית כולה בנוגע ליחס הראוי למפלגות הערביות בכנסת. הוא הבהיר כי הוא אכן שוקל כניסה לחיים הפוליטיים, אך בניגוד לפרסומים שונים הוא אינו סגור באף מסגרת וטרם קיבל החלטה סופית לגבי המשך דרכו. עם זאת, חדאד הדגיש כי לדעתו יש להחרים באופן מוחלט את המפלגות הערביות המכהנות כיום בכנסת. "לא כי הם ערבים, אני הרי ערבי- אלא כי הם אנטי ישראלים!", הסביר והוסיף משפט נוקב שסיכם את דבריו: "להחרים את המפלגות הערביות זה לא גזענות! להגיד שאני ומנסור עבאס זה אותו דבר כי אנחנו ערבים- זה כן!".