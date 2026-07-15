כיכר השבת
נפתח מול החוקרים

התרגיל שחשף את החשוד: התפתחות דרמטית בחקירת רצח הרב גואטה

פריצת דרך בחקירת רצח הרב המקובל עמוס גואטה בנתניה: החשוד המרכזי החל לשוחח עם החוקרים לאחר תרגיל חקירה מיוחד | הפרטים המלאים (בארץ)

מימין רבי עמוס גואטה זצ"ל, משמאל החשוד ברצח

פריצת דרך בחקירת רצח הרב המקובל עמוס גואטה זצ"ל בנתניה: כשבועיים לאחר הרצח, ב מדווחים על התפתחות משמעותית בחקירת החשוד המרכזי. כך פרסמה הערב (רביעי) הכתבת לי עייש בחדשות I24NEWS.

לפי גורמים המעורים בחקירה, החשוד שמר עד כה על זכות השתיקה ולא שיתף פעולה עם החוקרים. במהלך החקירות הוא נמנע מלדבר, הסתפק במחוות ידיים והצביע לעיתים לעבר השמיים.

לפי הדיווח, במשטרה הפעילו בתגובה תרגיל חקירה, שבמסגרתו הושאר החשוד בתא המתנה והוצעו לו מזון ושתייה. בשלב זה, מבלי שידע כי הוא מתועד, החל לשוחח עם הסובבים אותו, השיב לשאלות ואף ביקש קולה במקום מים.

לאחר שהחוקרים הציגו בפניו את תיעוד התרגיל, חל שינוי בהתנהלותו והוא החל לשוחח גם במהלך החקירה הרשמית. עם זאת, בשלב זה הוא עדיין אינו מוסר גרסה לאירוע הרצח עצמו, ועיקר השיחות עם החוקרים עוסק בנושאי דת.

במקביל, המשטרה ממשיכה לאסוף ראיות, וכפי שפורסם בעבר, נתפס גם כלי הרצח שעל פי החשד שימש לביצוע המעשה.

משטרהחקירהרצחנתניהרבי עמוס גואטה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר