דרמת ענק בחקירת הרצח: שוטרת חשודה שהסתירה מידע ושיבשה ראיות

התפתחות דרמטית ומדאיגה נרשמה היום (רביעי) בחקירת פרשת הרצח המזעזעת של בניהו רזי ז"ל, כאשר המחלקה לחקירות שוטרים מח"ש נאלצה להתערב ולחקור באזהרה שוטרת פעילה באגף התנועה.

על פי החשד החמור שנחקר כעת על ידי חוקרי צוות ירושלים במח"ש, השוטרת ביצעה לכאורה עבירות של שיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים, תוך ניצול מעמדה, וזאת במטרה לסייע לכאורה לחשודות בפרשת הרצח, שאחת מהן קרובת משפחה שלה.

הרקע לחקירה הרגישה מתחיל זמן קצר לאחר התרחשותו של האירוע האלים והטרגי שהוביל למותו של בניהו רזי ז"ל. על פי החשד שנחשף כעת, השוטרת, שהיא קרובת משפחה של אחת החשודות המרכזיות בפרשה, נפגשה עמה ועם חשודה נוספת מיד לאחר האירוע הקשה.

במהלך המפגש המשותף, עודכנה השוטרת לפרטי פרטים על האירוע האלים, אולם במקום לפעול כמצופה משוטרת האמונה על אכיפת החוק ולדווח באופן מיידי לחוקרי המשטרה, היא בחרה לפעול לכאורה בדרך מנוגדת לחלוטין. במח"ש חושדים כי השוטרת ביצעה סדרת פעולות אקטיביות שהיה בהן כדי לשבש את המשך החקירה, וזאת עוד בטרם נעצרו החשודות בפרשה על ידי כוחות הביטחון.

פעולותיה של השוטרת, כפי שהן מצטיירות מחקירת מח"ש, מהוות פגיעה קשה בטוהר המידות של משטרת ישראל, במיוחד כאשר מדובר בתיק רצח חמור שבו כל דקה וכל פיסת מידע הן קריטיות לפענוח המקרה ולהבאת הרוצחים לדין. אי-הדיווח לגורמי האכיפה והניסיון לכאורה לטשטש עקבות או לסייע לקרובות משפחתה להתחמק מאחריות, עומדים בליבת החשדות הפליליים נגדה, המוגדרים כהפרת אמונים חמורה ושיבוש מהלכי משפט.

בתום חקירה ממושכת ומאומצת שנערכה היום במשרדי מח"ש בירושלים, הוחלט לשחרר את השוטרת בתנאים מגבילים קשים המשקפים את חומרת המעשים המיוחסים לה. בין היתר, הוטל עליה מעצר בית מלא למשך שלושה ימים, הרחקה מכל פעילות משטרתית למשך שמונה ימים, וכן איסור גורף ליצירת קשר, ישיר או עקיף, עם מי מהמעורבים הרבים בפרשת הרצח. במחלקה לחקירות שוטרים מדגישים כי החקירה בעניינה עדיין נמשכת, ובמקביל נמשכים המאמצים להשלמת חקירת הרצח עצמו על ידי הגורמים המוסמכים.