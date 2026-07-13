אלימות הבריונים בכבישים שוב מרימה את ראשה המכוער, והפעם בתיעוד קשה ומסעיר שמגיע מחופי נתניה וממחיש עד כמה מהר ויכוח תנועה קל עלול להידרדר לסכנת חיים ממשית.

שוטרי תחנת נתניה במחוז מרכז פתחו לפני כשבוע בחקירה מאומצת עם קבלת דיווח מבוהל אודות אירוע אלימות חמור במיוחד שהתרחש בלב ציר תנועה מרכזי בעיר. על פי החשד, במהלך נסיעה משותפת בכביש הסמוך לרצועת חוף הים של נתניה, החל דין ודברים קולני בין שני נהגים, אשר בתוך שניות בודדות הפך לחשש ממשי לפגיעה בנפש - כאשר אחד המעורבים החליט לעשות דין לעצמו ולנקוט באקט תוקפני ואלים חסר רחמים.

בסרטוני התיעוד הרבים שהגיעו מהזירה, הן ממצלמות האבטחה העירוניות הפרוסות בצומת והן מתוך רכב סמוך, ניתן לראות את ממדי הטירוף שהתחולל במקום. ממצלמות האבטחה נראה רכב קיה לבן קטן כשהוא נעצר בנתיב, כאשר מאחוריו ומצדדיו זורמת התנועה הכבדה, כולל אוטובוסים וכלי רכב רבים שנאלצים לעקוף את המתרחש.

הנהג החשוד נראה כשהוא יוצא מרכבו כשהוא נסער, ניגש אל הרכב של הקורבן ומתחיל לנהל עמו עימות אלים ופיזי בלב הכביש, לעיני עוברי האורח ההמומים שניסו להבין מה קורה. התיעוד מתוך המכונית הסמוכה חושף זווית קרובה ומזעזעת עוד יותר: ניתן לשמוע את קולות הצעקות ברקע ואת קולות הנפץ, בעוד החשוד מכה בעוצמה ומנפץ לחלוטין את חלון הרכב, ולאחר מכן מתכופף ומנקב באכזריות את הצמיג באמצעות חפץ חד שהחזיק בידו. התמונות שלאחר האירוע מציגות את שמשת הרכב כשהיא מרוסקת לחלוטין, סדוקה ומלאת חורים, עדות אילמת לזעם של התוקף.

הממד המזעזע ביותר בסיפור הנוכחי נעוץ בעובדה שכל הדרמה הברוטאלית הזו, שכללה ניפוץ זכוכיות ושימוש בחפץ חד, התרחשה ממרחק של סנטימטרים ספורים מילדיו הקטנים של הקורבן. הילדים, ששהו באותה עת בתוך המכונית במושבים האחוריים, נאלצו לחוות רגעי אימה צרופה, לשמוע את קולות הניפוץ של השמשה ולראות את אביהם מותקף ומאוים בצורה שכזו, חוויה קשה שככל הנראה תלווה אותם עוד זמן רב.

מיד לאחר המעשה נמלט החשוד מהמקום, אך שוטרי תחנת נתניה לא ויתרו. הם החלו בביצוע שורה ארוכה של פעולות חקירה דחופות, שכללו איסוף ממצאים פורנזיים מהזירה, גביית עדויות מנהגים ומעוברי אורח שהיו עדים לנעשה, וניתוח טכנולוגי של מצלמות האבטחה שתיעדו את מסלול בריחתו.

בסיומו של המרדף החקירתי, הצליחו השוטרים לאתר את מיקומו של החשוד, תושב נתניה בשנות ה-20 לחייו, ועצרו אותו לחקירה מאחורי סורג ובריח. עם סיומה של החקירה וגיבוש התשתית הראייתית המוצקה, הגישה יחידת התביעות של משטרת ישראל במחוז מרכז כתב אישום חמור נגד החשוד, המפרט את מעשיו הקשים.

במשטרת ישראל שבו והדגישו בעקבות המקרה כי הם רואים בחומרה מופלגת כל גילוי של בריונות, אלימות ופרחחות בכבישי המדינה, וימשיכו לפעול בנחישות, באפס סובלנות וביד קשה נגד כל מי שיבחר להשתמש באלימות, לסכן את שלום הציבור ולהטיל אימה על נהגים חפים מפשע.