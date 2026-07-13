כתב אישום חמור הוגש בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת נגד שני אחים, תושבי טורעאן בני 25 ו-26, בגין מעורבותם באירוע דקירה קשה ואכזרי ביישוב מנשית זבדה שבעמק יזרעאל.

השניים מואשמים כי דקרו ופצעו באורח קשה שני בני אדם, וכל זאת בעקבות סכסוך רגעי וסוער שהחל בשל חסימת נתיב נסיעה בכפר. כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד אסף אלעד מטעם פרקליטות מחוז צפון, מפרט מסכת אירועים חמורה של אלימות קשה ומתוכננת, אשר החלה כוויכוח נהגים פשוט והסתיימה בכמעט אובדן חיי אדם.

האירוע המדובר התרחש באמצע חודש יוני האחרון, אז התקבל דיווח בהול במוקד 100 של משטרת ישראל מטעם גורמי הרפואה, על אודות שני גברים שפונו מהיישוב מנשית זבדה כשהם סובלים מפצעי דקירה מרובים ומצבם מוגדר קשה.

עם קבלת הדיווח החמור, הוזנקו למקום כוחות גדולים של שוטרי המחוז הצפוני, אשר סגרו את הזירה והחלו באיסוף ממצאים. במקביל, נפתחה חקירה מהירה וממוקדת, שהובילה בתוך זמן קצר בלבד לאיתורם ומעצרם של שני האחים החשודים, לאחר שאלו נמלטו מזירת הדקירה ישירות לעבר מקום מגוריהם בטורעאן בניסיון להתחמק מהמשטרה.

ממצאי החקירה המשטרתית חשפו כי הרקע לשרשרת האלימות היה חסימת דרך זמנית שביצעו הקורבנות עם רכבם. הנאשמים, שביקשו לעבור בנתיב, החלו לצפור להם בצורה פרועה ולצעוק לעברם, דבר שהוביל להתלקחותו של ויכוח קולני וסוער בין הצדדים. לאחר מספר דקות של חילופי דברים קשים עזבו הנאשמים את המקום, וכאשר הקורבנות הבחינו כי השטח התפנה, הם המשיכו גם הם בדרכם מתוך מחשבה כי האירוע הסתיים.

אלא שבפועל, השניים לא תיארו לעצמם כי האחים הצטיידו בכלי נשק חדים והמתינו להם במארב מתוכנן בנקודה אחרת בכפר. כשהקורבנות הגיעו למקום, התפתחה במקום קטטה אלימה במהלכה שלפו הנאשמים את הסכינים ודקרו אותם שוב ושוב עד לפציעתם הקשה.

בתיעוד מתוך מצלמות הרכב שנחשף מהאירוע וממחיש את השלבים השונים, ניתן לראות תחילה את הרכב נוסע ברחובותיה הצרים של המועצה המקומית, כשהוא חולף על פני מבני מגורים, חצרות ורכבים חונים. בהמשך מתועדת התקהלות של מספר מעורבים שנמצאים מחוץ לכלי הרכב ורצים הלוך ושוב בסמוך לעצים בצדי המדרכה, בשלבים שונים של העימות הפיזי שהתפתח במקום, כאשר ברקע נצפים עוברי אורח ורכבים נוספים שעוברים בנתיב הנגדי.

עם סיום מלאכת החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הגישה המשטרה את ממצאיה לפרקליטות, שביקשה מבית המשפט להותיר את השניים מאחורי סורג ובריח עד לסיום ההליכים הפליליים בעניינם, תוך הדגשה כי מדובר בעבריינים המהווים איום ממשי ומיידי לשלומו ולביטחונו של הציבור.