כיכר השבת
התיק כבר מלא

לא ציפה לזה: מרוקן מדפים מהחנות בתל אביב, ואז מופיע השוטר | צפו

תושב באר שבע בן 35 נעצר "על חם" בשעת לילה מאוחרת על ידי שוטרי תחנת תל אביב צפון, בעת שפרץ לחנות נוחות ברחוב ויינשל וניסה לגנוב אלכוהול וסיגריות בשווי אלפי שקלים. בחקירה התברר כי יומיים קודם לכן כבר הספיק "לבקר" במחסן של אותו העסק ולשדוד ממנו סחורה יקרה | צפו בתיעוד יוצא דופן של הפריצה והמעצר - בתוך החנות (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

שעת לילה מאוחרת בצפון תל אביב הפכה לזירת מעצר דרמטית, כאשר שוטרי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון לכדו חשוד בתוך חנות נוחות ברחוב ויינשל, רגע לפני שהוא נמלט עם שלל רב בשווי אלפי שקלים. המעצר התאפשר הודות לדיווח מהיר שהתקבל במוקד על אדם חשוד הנמצא בתוך העסק הסגור. השוטרים שהוזעקו במהירות למקום הפתיעו את הפורץ כשהוא בעיצומו של מסע הגניבה - כשהוא מוקף בתיקים מלאים במוצרים יקרים שאסף ממדפי החנות.

במהלך המעצר והסריקות שערכו השוטרים, נתפסו ברשותו של החשוד, תושב באר שבע בן 35, כלי פריצה מתקדמים ששימשו אותו על פי החשד לחדירה אל תוך בית העסק, בהם דיסק חיתוך ופטיש כבד. בין הפריטים הרבים שאותם ניסה החשוד לשדוד מהמקום, מצאו השוטרים בקבוקי אלכוהול יקרים של מותגים מובילים, בהם 'שיבאס ריגאל' ו'ג'נטלמן ג'ק', כמו גם כמויות גדולות של חפיסות סיגריות וטבק, לצד סכומי כסף מזומן שהיו ברשותו. החשוד נעצר מיד, הועבר לחקירה ממושכת בתחנת המשטרה ובהמשך נכלא, כאשר מעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט לטובת המשך פעולות החקירה.

חקירת המשטרה, שכללה איסוף קפדני של ראיות, ממצאים פורנזיים וסרטוני אבטחה, חשפה כי לא מדובר בפעם הראשונה שבה פגע החשוד באותו בית עסק בדיוק. מהממצאים עלה כי יומיים בלבד קודם לכן, הגיע החשוד לאותה חנות נוחות, ניצל את שעות הפעילות של המקום ונכנס על פי החשד אל תוך מחסן החנות ללא אישור. גם באותו מקרה, הצליח החשוד לגנוב מהמחסן רכוש וסחורה בשווי של אלפי שקלים ונעלם מהמקום מבלי להשאיר עקבות, עד שחזר בשנית ונתפס.

(צילום: דוברות המשטרה)

בתיעוד שהופץ על ידי דוברות המשטרה, ומתפרסם בראש כתבה זו, ניתן לראות את השלבים השונים של הפריצה והמעצר בצורה חסרת תקדים. מצלמות האבטחה מתעדות תחילה את החשוד מגיע לאזור באישון לילה כשהוא רוכב על אופניים, ומחפש דרך לפרוץ לעסק.

בהמשך, המצלמות בתוך החנות מתעדות אותו כשהוא מתהלך ברוגע יחסי בין המדפים, כשהוא אוסף בקבוקי משקה חריף וסיגריות ומעמיס אותם לתוך תיק גב גדול ושקיות. שיאה של הדרמה מתרחש כאשר שוטר מפתיע אותו בתוך מחסן החנות, חוסם את דרכו ותופס אותו "על חם" בשעת מעשה, רגע לפני שהוא מספיק לברוח עם השלל.

היום, עם סיומה של החקירה וגיבוש תשתית ראייתית מוצקה, הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום חמור נגד החשוד בבית המשפט. כתב האישום מייחס לו שורה של עבירות ובהן פריצה לעסק, ניסיון גניבה, גניבה, החזקת נכס החשוד כגנוב והחזקת כלי פריצה. במקביל להגשת כתב האישום, הגישה המשטרה בקשה רשמית לבית המשפט להורות על מעצרו של החשוד מאחורי סורג ובריח עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

(צילום: דוברות המשטרה)
משטרהתל אביבגניבהפריצהבאר שבעמשטרת ישראלפריצה לעסקים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר