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שעת לילה מאוחרת בצפון תל אביב הפכה לזירת מעצר דרמטית, כאשר שוטרי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון לכדו חשוד בתוך חנות נוחות ברחוב ויינשל, רגע לפני שהוא נמלט עם שלל רב בשווי אלפי שקלים. המעצר התאפשר הודות לדיווח מהיר שהתקבל במוקד המשטרה על אדם חשוד הנמצא בתוך העסק הסגור. השוטרים שהוזעקו במהירות למקום הפתיעו את הפורץ כשהוא בעיצומו של מסע הגניבה - כשהוא מוקף בתיקים מלאים במוצרים יקרים שאסף ממדפי החנות.

במהלך המעצר והסריקות שערכו השוטרים, נתפסו ברשותו של החשוד, תושב באר שבע בן 35, כלי פריצה מתקדמים ששימשו אותו על פי החשד לחדירה אל תוך בית העסק, בהם דיסק חיתוך ופטיש כבד. בין הפריטים הרבים שאותם ניסה החשוד לשדוד מהמקום, מצאו השוטרים בקבוקי אלכוהול יקרים של מותגים מובילים, בהם 'שיבאס ריגאל' ו'ג'נטלמן ג'ק', כמו גם כמויות גדולות של חפיסות סיגריות וטבק, לצד סכומי כסף מזומן שהיו ברשותו. החשוד נעצר מיד, הועבר לחקירה ממושכת בתחנת המשטרה ובהמשך נכלא, כאשר מעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט לטובת המשך פעולות החקירה. חקירת המשטרה, שכללה איסוף קפדני של ראיות, ממצאים פורנזיים וסרטוני אבטחה, חשפה כי לא מדובר בפעם הראשונה שבה פגע החשוד באותו בית עסק בדיוק. מהממצאים עלה כי יומיים בלבד קודם לכן, הגיע החשוד לאותה חנות נוחות, ניצל את שעות הפעילות של המקום ונכנס על פי החשד אל תוך מחסן החנות ללא אישור. גם באותו מקרה, הצליח החשוד לגנוב מהמחסן רכוש וסחורה בשווי של אלפי שקלים ונעלם מהמקום מבלי להשאיר עקבות, עד שחזר בשנית ונתפס.

( צילום: דוברות המשטרה )

בתיעוד שהופץ על ידי דוברות המשטרה, ומתפרסם בראש כתבה זו, ניתן לראות את השלבים השונים של הפריצה והמעצר בצורה חסרת תקדים. מצלמות האבטחה מתעדות תחילה את החשוד מגיע לאזור באישון לילה כשהוא רוכב על אופניים, ומחפש דרך לפרוץ לעסק.

בהמשך, המצלמות בתוך החנות מתעדות אותו כשהוא מתהלך ברוגע יחסי בין המדפים, כשהוא אוסף בקבוקי משקה חריף וסיגריות ומעמיס אותם לתוך תיק גב גדול ושקיות. שיאה של הדרמה מתרחש כאשר שוטר מפתיע אותו בתוך מחסן החנות, חוסם את דרכו ותופס אותו "על חם" בשעת מעשה, רגע לפני שהוא מספיק לברוח עם השלל.

היום, עם סיומה של החקירה וגיבוש תשתית ראייתית מוצקה, הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום חמור נגד החשוד בבית המשפט. כתב האישום מייחס לו שורה של עבירות ובהן פריצה לעסק, ניסיון גניבה, גניבה, החזקת נכס החשוד כגנוב והחזקת כלי פריצה. במקביל להגשת כתב האישום, הגישה המשטרה בקשה רשמית לבית המשפט להורות על מעצרו של החשוד מאחורי סורג ובריח עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.