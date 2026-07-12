חברת הכנסת חטפה לרוטמן את "כוס היועמ"שית" מהשולחן | צפו

חברת הכנסת יסמין פרידמן (יש עתיד) חטפה היום (ראשון) את כוס השתייה הממותגת של יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, במהלך דיון בוועדה. פרידמן סירבה להשיב את הכוס תוך שהיא מטיחה ברוטמן האשמות, וצעדה ברחבי החדר כשהיא קוראת לחברי הוועדה לא לשתף פעולה עם דבר שכזה.

במהלך האירוע החריג, שהתרחש לעיניהם של הנוכחים בחדר, רוטמן הבחין במעשה ודרש מפרידמן לצאת מהאולם, תוך שהוא פונה לסדרנים ומורה להם להרחיק אותה. פרידמן מצידה הניפה את הכוס באוויר והצהירה בפני רוטמן: "אתה לא תשים אותה שם".

בשלב זה התפתח עימות מילולי קרוב בין השניים, כאשר ח"כ רוטמן ניגש לעברה של פרידמן ודרש ממנה שוב ושוב לצאת מהחדר, בעוד היא מניפה את ידה ואומרת לו "אל תיגע בי". פרידמן הטיחה ביו"ר הוועדה: "אתה רוצה שאני אעבור עם כוס כזאת? ולליאור פורת מותר? אתה תיתן לכל אחד לשבת פה? לערוץ 14 מותר?"

רוטמן, מצידו, שמר על איפוק יחסי, עמד מולה בידיים פתוחות וחזר על הדרישה כי תפנה את המקום. פרידמן סירבה להירגע והמשיכה לצעוק: "תראה איך אתה מתנהג, ואתה יושב ראש ועדה".

הכוס המדוברת, אשר עמדה במרכז המהומה, היא כוס ממותגת לבנה שעליה נכתב באותיות בולטות "יועמ"שית". מתחת לכיתוב מופיעים סמלים המדמים הוראות כביסה או שטיפה, ובהם ספר פתוח עם חמישה כוכבים, צלחת השוטפת את עצמה תחת זרם מים וסמל של כוס יין עם הסימון "40°", לצד הכיתוב האירוני "ניתן להדחה" – רמז ברור למתיחות סביב מעמדה של היועצת המשפטית לממשלה.

לאחר חילופי הדברים הקשים, פרידמן החלה לצעוד לאורך שולחן הוועדה כשהיא פונה לנוכחים בחדר. היא הניפה את הכוס, הצביעה על רוטמן וקראה בקול: "איך אתם מוכנים לשבת פה עם הכוס הזאת? איך אתם מוכנים לשבת כאן עם הכוס הזאת? בושה וחרפה!"