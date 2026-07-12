שבר על שבר: האב ששכל את בנו בטבח שמחת תורה - טבע למוות

אסון כפול וטרגדיה רודפת טרגדיה בקהילה באשדוד, עם ההודעה המצערת על מותו בדמי ימיו של ולדימיר לוגבינצ'נקו ז"ל, שטבע למוות במהלך השבת בחוף הים באשדוד.

מדובר בסיפור משפחתי מצמרר וכואב במיוחד, שכן המנוח הוא אביו של ויטלי לוגבינצ'נקו הי"ד, אשר נרצח בידי בני עוולה במהלך מתקפת הטרור הרצחנית בטבח שבעה באוקטובר, סמוך לקיבוץ עין השלושה.

האירוע הקשה התרחש במהלך השבת, כאשר התקבל דיווח בהול במוקדי החירום על גבר שנסחף וטבע בים. כוחות הצלה ורפואה מוטסים וקרקעיים הוזעקו במהירות למקום, שם התברר כי המצילים בחוף כבר משו את הגבר מהמים והחלו להעניק לו טיפול ראשוני. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה נלחמו על חייו במשך דקות ארוכות וביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות וממושכות, אולם למרבה הכאב והצער, המאמצים הרבים לא הועילו והם נאלצו לקבוע את מותו בשטח.

פראמדיק מד"א אוראל אסולין וחובש מד״א שמחה חסיד שטיפלו בזירה שחזרו את הרגעים הקשים ואמרו: ״ראינו גבר בשנות ה-60 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנמשה מהמים בזמן שהמצילים בחוף מבצעים בו פעולות החייאה. המשכנו במתן הטיפול הרפואי וביצענו פעולות החייאה ממושכות, אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

הבשורה המרה הכתה בהלם את מכרי המשפחה, שעדיין מנסה לאסוף את השברים מאז אותו בוקר נורא בשמחת תורה תשפ"ד. באותו יום מר ונמהר, יצא הבן ויטלי הי"ד, שהיה אז בן 34, יחד עם חותנו אולג ליפשיץ ז"ל למסע דיג שגרתי באזור הדרום. עם תחילת ירי הרקטות ופשיטת המחבלים, ניסו השניים למלט את נפשם ולחבור לשאר בני המשפחה ששההו באותה עת בקמפינג בפארק הלאומי באשקלון. בדרכם חזרה נפתחה לעברם אש תופת מצד מחבלי החמאס. השניים נטשו את רכבם והסתתרו בין השיחים, ואף הספיקו ליצור קשר טלפוני אחרון עם חבר, אך כעבור זמן קצר הם אותרו על ידי המחבלים ונרצחו בדם קר.

במשך ימים ארוכים נחשבו השניים כנעדרים, דבר שהוסיף למתח הבלתי נסבל של המשפחה. גופתו של החתן אולג ז"ל אותרה כעבור שבוע, ואילו גופתו של הבן ויטלי הי"ד נמצאה רק לאחר שבועיים של חיפושים מורטי עצבים. ויטלי הובא למנוחות בבית העלמין באשדוד לצד חותנו, כשהוא מותיר אחריו אישה, בן קטן, הורים ואחות שנותרו פצועים ומדממים מאז האסון הבלתי נתפס. כעת, פחות משלוש שנים מאז נקטעו חיי הבן, מתמודדת המשפחה השכולה עם שבר על שבר, כאשר גם האב ולדימיר ז"ל הלך לעולמו בנסיבות כה טרגיות. הלווייתו תתקיים היום בבית העלמין הישן בעיר אשדוד, שם ילוו אותו בני משפחתו הכואבים בדרכו האחרונה.

מאחורי דמותו של הבן ויטלי הי"ד מסתתר סיפור חיים מופלא של חסד, נתינה ורוחב לב. ויטלי, שנולד באוקראינה ועלה לישראל, היה צעיר חביב ומאיר פנים שנודע בכישרון הבישול הייחודי שלו. עוד באוקראינה הקים דוכן מזון פופולרי שמשך אליו המונים, ובארץ עבד בהובלות והתחבב במהירות על כל מכריו. הוא הותיר אחריו את רעייתו ליליה ובנם הקטן ירוסלב, אליו היה קשור בקשר בל ינתק. כבן לשני הורים כבדי שמיעה, ויטלי גדל לתוך עולם החסד והקדיש מזמנו ומרצו להתנדבות וסיוע לקהילת לקויי השמיעה, תוך שהוא משמש אוזן קשבת ומייעץ לכל דורש. הדייג, שהיה תחביבו האהוב ביותר ובו מצא שלווה ורוגע בשעות הפנאי, הוא זה שהוביל אותו באותו בוקר נורא אל חוף הים הסמוך לעין השלושה, שם מצא את מותו הטרגי לצד חותנו אולג ז"ל. כעת, עם פטירתו המצערת של אביו ולדימיר ז"ל, שהתמודד בעצמו עם לקות השמיעה ועם הכאב המפלח על אובדן בנו, נסגר מעגל טרגי ויוצא דופן של אב ובן שנקטפו בנסיבות כה קשות.