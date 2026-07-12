בעקבות האירוע הקשה שהתרחש הבוקר באשדוד, שבו אברך חסיד גור עוכב באלימות על ידי שוטרים בטעות בזיהוי, מסר גורם במשטרה ל'כיכר השבת' את גרסת הכוחות לאירוע. על פי הגורם, השוטרים אכן התנצלו בפני האברך לאחר שהתברר כי מדובר בטעות, אך הוא טען כי כל האירוע היה יכול להימנע.

"לאחר שהתברר שמדובר בטעות בזיהוי, השוטרים התנצלו בפני האברך", מסר הגורם. "בהמשך שוחח עמו גם השוטר הקהילתי ושוטרים נוספים". עם זאת, הגורם הוסיף טענה נוספת: "כל האירוע היה יכול להימנע אילו היה מזדהה מיד בפני השוטרים".

הגורם הבהיר את עמדת המשטרה בנושא ההזדהות: "כאשר אדם מסרב להזדהות או מנסה להימנע מהזדהות, הדבר מעורר חשד ומהווה פעולה בניגוד לחוק. כל אדם שנדרש על ידי שוטר להזדהות מחויב לעשות זאת". לדבריו, סירוב להזדהות הוא עבירה פלילית המקנה לשוטרים סמכות לעכב את המסרב.

עוד ציין הגורם כי מדובר היה בפעילות אכיפה של המשטרה במסגרת צו של ההוצאה לפועל. על פי הנמסר, השוטרים פעלו במסגרת משימה מוגדרת לאיתור אדם שהוצא נגדו צו, וזיהו את האברך בטעות כאותו אדם.

רקע: האירוע שזעזע את אשדוד

כזכור, האירוע התרחש הבוקר בשדרות ירושלים באשדוד, כאשר אברך חסיד גור עוכב באלימות קשה על ידי שוטרים. עדי ראיה תיארו סצנות קשות של אלימות, כאשר האברך אוזק בידיו וברגליו, הוכה, משקפיו נשברו ומכנסיו נקרעו. רק לאחר דקות ארוכות התברר לשוטרים כי מדובר בטעות בזיהוי.