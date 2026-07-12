כיכר השבת
אחרי שלא התייחסה

הדרמה באשדוד | המשטרה מודה: "טעות בזיהוי" - אך מאשימה את האברך בסירוב להזדהות

גורם במשטרה מאשר שהשוטרים התנצלו בפני האברך חסיד גור שהותקף הבוקר בטעות על ידי השוטרים • הבכיר טוען: "כל האירוע היה נמנע אילו היה מזדהה מיד" | התגובה המלאה (חרדים)

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בעקבות האירוע הקשה שהתרחש הבוקר באשדוד, שבו אברך חסיד גור עוכב באלימות על ידי שוטרים בטעות בזיהוי, מסר גורם במשטרה ל'כיכר השבת' את גרסת הכוחות לאירוע. על פי הגורם, השוטרים אכן התנצלו בפני האברך לאחר שהתברר כי מדובר בטעות, אך הוא טען כי כל האירוע היה יכול להימנע.

"לאחר שהתברר שמדובר בטעות בזיהוי, השוטרים התנצלו בפני האברך", מסר הגורם. "בהמשך שוחח עמו גם השוטר הקהילתי ושוטרים נוספים". עם זאת, הגורם הוסיף טענה נוספת: "כל האירוע היה יכול להימנע אילו היה מזדהה מיד בפני השוטרים".

הגורם הבהיר את עמדת המשטרה בנושא ההזדהות: "כאשר אדם מסרב להזדהות או מנסה להימנע מהזדהות, הדבר מעורר חשד ומהווה פעולה בניגוד לחוק. כל אדם שנדרש על ידי שוטר להזדהות מחויב לעשות זאת". לדבריו, סירוב להזדהות הוא עבירה פלילית המקנה לשוטרים סמכות לעכב את המסרב.

עוד ציין הגורם כי מדובר היה בפעילות אכיפה של המשטרה במסגרת צו של ההוצאה לפועל. על פי הנמסר, השוטרים פעלו במסגרת משימה מוגדרת לאיתור אדם שהוצא נגדו צו, וזיהו את האברך בטעות כאותו אדם.

רקע: האירוע שזעזע את אשדוד

כזכור, האירוע התרחש הבוקר בשדרות ירושלים באשדוד, כאשר אברך חסיד גור עוכב באלימות קשה על ידי שוטרים. עדי ראיה תיארו סצנות קשות של אלימות, כאשר האברך אוזק בידיו וברגליו, הוכה, משקפיו נשברו ומכנסיו נקרעו. רק לאחר דקות ארוכות התברר לשוטרים כי מדובר בטעות בזיהוי.

תקיפת האברך
תקיפת האברך| צילום: צילום: חרדים אשדוד

האירוע מצטרף לשורה של מקרים שעוררו ביקורת בציבור החרדי בשבועות האחרונים. לפני כשלושה שבועות התפרסמו תיעודים מזעזעים של שוטרים מכים ומפשיטים מפגינים חרדים בכביש גהה, אירוע שהוביל להבטחות של חברי כנסת חרדים לפעול בנושא, אך עד כה לא התקיים דיון ממשי בכנסת.

יצוין כי בשבוע שעבר דחה בית משפט השלום באשדוד תביעה שהוגשה נגד שלושה שוטרים בגין עיכוב ומעצר, כאשר הרשמת קבעה כי הכוחות פעלו כדין ובסמכות. במקרה זה, בית המשפט אף חייב את התובע בהוצאות משפט בסך 7,500 שקלים.

אשדודאלימות משטרתיתחסידות גורהוצאה לפועלטעות בזיהוימשטרת ישראל

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במשטרה כרגיל משקרים אסור לבקש ת.ז מאדם ללא חשש לעבירה ואם הם טעו בזיהוי זה אומר שזה היה עיכוב שווא ולכן האחריות על השוטרים שלא ביצוע את עבודתם כפי החוק ובנתיים אזרח חף מפשע שילם את המחיר. יש עילה ברורה לתביעה !
נועם

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