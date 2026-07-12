כיכר השבת
זה המקום בו נראה לאחרונה

משטרת ישראל מצטרפת לחיפושים ומבקשת סיוע דחוף באיתור צעיר חרדי בן 25

אהרון מתתיהו ברקמן נראה לאחרונה בכביש 386 לכיוון ירושלים • המשטרה פרסמה תיאור מפורט ופונה לציבור לסייע באיתורו | כל היודע דבר מתבקש לפנות למוקד 100 (חדשות חרדים)

תמונת הנעדר (צילום: דוברות המשטרה)

פנתה לפני זמן קצר (ראשון) לציבור בבקשת סיוע דחופה באיתור נעדר בן 25. מדובר באהרון מתתיהו ברקמן, שנראה לאחרונה אתמול בשעות הערב בכביש 386 לכיוון ירושלים, ומאז אבדו עקבותיו.

על פי הפרסום של דוברות המשטרה, הנעדר הוגדר כגובה 1.75 מטר, בעל שיער ג'ינג'י-בלונדיני עם זקן, ועיניים ירוקות. תיאור לבושו כולל חולצה לבנה, מכנסיים כהות, כיפה שחורה ומעיל שחור.

(צילום: דוברות זק"א)

גורמי המשטרה פועלים בשעות האחרונות לאיתורו ופונים לציבור הרחב בבקשה לסייע במאמצי החיפוש. תחנת במשטרת ישראל מדגישה כי כל פרט, גם אם נראה קטן, עשוי להיות משמעותי לאיתור הנעדר ולהחזרתו הביתה בשלום.

(צילום: דוברות זק"א)

כפי שדווח מוקדם יותא היום, בשבת האחרונה נעדר תושב בית שמש שנראה לאחרונה באזור רמת בית שמש ד', כאשר מתנדבי זק"א הקימו חפ"ק בשטח וניהלו חיפושים נרחבים. במקרה אחר, נעדר דמנטי מביתר עילית אותר בירושלים לאחר מבצע חיפוש נרחב שכלל עשרות מתנדבים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

המשטרה מבקשת מכל מי שיודע פרטים על מקום הימצאו של אהרון מתתיהו ברקמן להתקשר בהקדם לתחנת בית שמש בטלפון 02-9902384 או למוקד 100 של משטרת ישראל. כל מידע, גם אם נראה שולי, עשוי להיות חיוני לאיתורו ולהשבתו בשלום לחיק משפחתו.

משטרהבית שמשנעדרחיפושיםנעדריםנעדר חיפושים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר