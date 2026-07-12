תמונת הנעדר ( צילום: דוברות המשטרה )

משטרת ישראל פנתה לפני זמן קצר (ראשון) לציבור בבקשת סיוע דחופה באיתור נעדר בן 25. מדובר באהרון מתתיהו ברקמן, שנראה לאחרונה אתמול בשעות הערב בכביש 386 לכיוון ירושלים, ומאז אבדו עקבותיו. על פי הפרסום של דוברות המשטרה, הנעדר הוגדר כגובה 1.75 מטר, בעל שיער ג'ינג'י-בלונדיני עם זקן, ועיניים ירוקות. תיאור לבושו כולל חולצה לבנה, מכנסיים כהות, כיפה שחורה ומעיל שחור.

( צילום: דוברות זק"א )

גורמי המשטרה פועלים בשעות האחרונות לאיתורו ופונים לציבור הרחב בבקשה לסייע במאמצי החיפוש. תחנת בית שמש במשטרת ישראל מדגישה כי כל פרט, גם אם נראה קטן, עשוי להיות משמעותי לאיתור הנעדר ולהחזרתו הביתה בשלום.

( צילום: דוברות זק"א )

כפי שדווח מוקדם יותא היום, בשבת האחרונה נעדר תושב בית שמש שנראה לאחרונה באזור רמת בית שמש ד', כאשר מתנדבי זק"א הקימו חפ"ק בשטח וניהלו חיפושים נרחבים. במקרה אחר, נעדר דמנטי מביתר עילית אותר בירושלים לאחר מבצע חיפוש נרחב שכלל עשרות מתנדבים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

המשטרה מבקשת מכל מי שיודע פרטים על מקום הימצאו של אהרון מתתיהו ברקמן להתקשר בהקדם לתחנת בית שמש בטלפון 02-9902384 או למוקד 100 של משטרת ישראל. כל מידע, גם אם נראה שולי, עשוי להיות חיוני לאיתורו ולהשבתו בשלום לחיק משפחתו.