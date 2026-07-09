כיכר השבת
חשד להונאת ענק

תכולה של כספומט שלם: השוטרים נדהמו ממה שגילו במהלך פשיטה 

תושב אריאל נעצר בחשד להפעלת מנגנון להלבנת הון בהיקף של 60 מיליון שקל | בביתו נתפסו מאות כרטיסי אשראי, ורכוש בשווי 2 מיליון שקל (בארץ)

כרטיסי האשראי שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)

תושב אריאל בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד להפעלת מנגנון להלבנת הון בהיקף של כ-60 מיליון שקל, לצד חשדות לעבירות מס ולהחזקת חומרים החשודים כסמים מסוכנים בכמות שאינה לצריכה עצמית.

החקירה, שנוהלה בשבועות האחרונים על ידי היחידה ללוחמה ב (יל"פ) במרחב שומרון, עברה בימים האחרונים לשלב הגלוי. לפי החשד, החשוד השתמש בחברת קש, בצ'יינג'ים ובאנשי קש ("קופים") כדי להסוות את מקור ה ולטשטש את זהותו.

בפשיטה על ביתו השתתפו גם נציגי יחידת ניהול ספרים ארצית ברשות המסים. במהלך החיפוש נתפסו מאות כרטיסי אשראי, המחאות, חשבוניות ומסמכים נוספים, שלפי החשד קשורים לפעילות שנחקרת.

במקביל ערכה רשות המסים ביקורת ניהול ספרים, שבמסגרתה עלו, לפי החשד, אי-דיווחים בהיקף של יותר ממיליון שקל. הממצאים הועברו להמשך טיפול של רשות המסים.

בנוסף תפסו החוקרים רכוש בשווי מוערך של כ-2 מיליון שקל, ובהם נכס מקרקעין וכספים שהוחזקו בחשבונות בנק.

החשוד הובא היום לדיון בבית המשפט, שהאריך את מעצרו עד 14 ביולי 2026. בינתיים החקירה נמשכת.

משטרהמעצרהונאהכסףאריאל

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