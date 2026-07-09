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תיעוד ממצלמת הגוף

"שיחקתי בטלפון, טעיתי", התחנן נהג הטרקטור. השוטר: "זה נכון" | צפו

 שוטרי משטרת התנועה הארצית עצרו נהג רכב הנדסי כבד שהשתמש בטלפון הנייד בזמן הנסיעה; בבדיקה קצרה התברר כי מדובר בתושב קלקיליה בן 43 השוהה בישראל באופן בלתי חוקי. הנהג נעצר, כלי הרכב הכבד הושבת והורד מהכביש, ותיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים חושף את רגעי התירוצים: "שיחקתי בטלפון, טעיתי" צפו  (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

במהלך פעילות אכיפה שגרתית וממוקדת של שוטרי משטרת התנועה הארצית (ימת"א שרון) בכביש 5, הבחינו השוטרים בנהג המוביל רכב הנדסי כבד (טרקטור) כשהוא מבצע עבירת תנועה חמורה ומסכנת חיים – שימוש בטלפון הנייד תוך כדי נהיגה.

השוטרים סימנו לנהג לעצור בצד הדרך, אולם הבדיקה הראשונית שהחלה בעקבות עבירת התנועה הקלה, חשפה במהירות רבה אירוע ביטחוני חמור בהרבה, כאשר התברר כי הנהג, גבר בן 43, הינו תושב קלקיליה השוהה בישראל באופן בלתי חוקי לחלוטין וללא כל אישורי שהייה או עבודה כחוק.

בסרטון התיעוד שהופץ ממצלמות הגוף של השוטרים, ניתן לראות את רגעי המפגש הראשוניים על כביש 5, כאשר השוטר ניגש אל תא הנהג של הטרקטור הלבן ומבקש מהנהג לכבות את המנוע.

(צילום: דוברות המשטרה)

הנהג נשמע אומר לשוטר בהכנעה: "שיחקתי בטלפון, טעיתי...", והשוטר משיב לו נחרצות: "זה נכון.. רישיון נהיגה בבקשה".

מיד לאחר מכן, כאשר השוטר מתחיל לחשוד ברקע של הנהג, הוא שואל אותו האם הוא שוהה בלתי חוקי ("שב"ח?") ומבקש לדעת אם יש ברשותו אישור כניסה לישראל: "יש אישור או אין אישור?"

בהמשך הסרטון מסביר השוטר לנהג כי מעבר לעבירה הפלילית, הוא משמש גם כבוחן תנועה, ומודיע לו כי בשל הליקויים והעבירה "גם האוטו יורד מהכביש". בסיום התיעוד נראה השוטר כשהוא מציג את הדו"ח ומסביר לנהג כי הוא מקבל קנס של 1,000 שקלים ו-8 נקודות על השימוש בנייד, לצד השבתת כלי הרכב.

בעקבות הממצאים בשטח, הנהג נעצר במקום על ידי השוטרים והועבר להמשך חקירה בגין השהייה הבלתי חוקית והנהיגה ללא אישורים מתאימים. במקביל, לשם הרתעה ומניעת המשך סיכון משתמשי הדרך, נרשם לנהג דו"ח תנועה חמור וניתנה לו הודעת איסור שימוש (השבתה) לרכב הכבד שבו נהג, והוא הורד מהכביש באופן מיידי. משטרת התנועה מדגישה כי השילוב בין נהיגה ברכב כבד ללא היכרות עם חוקי התנועה המקומיים, יחד עם היסח הדעת של טלפון סלולרי, מהווה פצצה מתקתקת על צירי התנועה המרכזיים.

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