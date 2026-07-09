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"והחי יתן אל ליבו"

רמי לוי: "כל מה שהצלחתי - זה בזכות כיבוד אב ואם"

היום תמו ימי השבעה על אביו של אחד מעשירי ישראל, רמי לוי • צפו ברגעים ובסיפורים מרגשים מתוך ימי הניחום

כה
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"אבא שלי, הכל היה עושה בסתר"
"אבא שלי, הכל היה עושה בסתר"| צילום: צילום: באדיבות המצלם

מתחם ניחום האבלים אצל איש העסקים רמי לוי הפך בשבוע האחרון למוקד עלייה לרגל, אליו נהרו ברצף אנשי עסקים בכירים ואישי ציבור.

הדינמיקה במקום בלטה בפשטותה, כאשר לוי ישב וניהל עם המנחמים שיחות פתוחות ויוצאות דופן בגובה העיניים

בתגובה לשאלה שנשאלה אליו איך הצליח לשלב בין עולם העסקים לכיבוד הורים, פתח לוי את הלב: "מי שלא עושה כיבוד אב ואם, לדעתי עושה את הטעות הגדולה ביותר בחייו".

את הדברים אמר לוי במסגרת הבאים לנחם, ביניהם ראש עיריית ירושלים משה ליאון.

לוי המשיך ותיאר שסדר יומו הצפוף לא מנע ממנו ביקור תמידי אצל אביו המנוח שגר ממש לידו בשכונת מלחה: "הייתי מגיע לבקר אותו". במהלך השיחות עלתה דמותו של האב כשורש לחסד, ולוי סיפר על הנהגותיו "אבא שלי, הכל היה עושה בסתר. היה לוקח כסף, שטרות של מאה שקל, מאתיים שקל... היה הולך לבתים של האנשים ומחלק להם בתוך הבתים שלהם, ברוך השם".

משה ליאוןרמי לויכיבוד אב ואם
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