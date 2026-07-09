תופעה חדשה שהחלה בשבועות האחרונים באוקראינה צוברת תאוצה, כאשר עוד ועוד חיילים יהודים שגויסו לצבא והוצבו בחזית מבקשים לערוך ברית מילה, גם כדי שזכות המצווה תשמור עליהם, וגם כדי להתחבר למסורת ולאמונה היהודית. "אם נמות – אז לפחות כיהודים" אומרים החיילים.

תחילתו של הגל החדש הייתה לפני כחודש וחצי. חייל יהודי המוצב בחזית בצפון אוקראינה, בין הערים סומי וחרקוב, פנה לרבה של העיר סומי, שליח חב״ד הרב יחיאל שלמה הלוי לויטנסקי וביקש ממנו לערוך ברית מילה בהקדם האפשרי. באותם ימים הגיע למדינה המוהל הרב יואל גלבר שערך סבבים של בריתות בבתי חב"ד במדינה והלה נעתר לבקשה והסכים להגיע לסומי המפוגזת שנמצאת במרחק של קילומטרים ספורים מהחזית.

הדרך לשם הייתה מאתגרת משום שחלק גדול מהכבישים באזור בלתי עבירים בשל קרבתם לחזית והסכנה לשפץ אותם אחרי שנבקעו מגלי הקור בחורפים הקשים ומזחלי הטנקים.

כאשר היו במרחק של כמאה קילומטרים מסומי, בקרבת העיר הקטנה לוחביצה שבמחוז פולטבה שמע הנהג ברדיו כי הרוסים התקדמו עוד לכיוון סומי והעיר נמצאת תחת הפגזות כבדות, וסירב להתקדם לכיוון העיר מחשש לחייו.

אחרי כמה שעות נמצא נהג אחר שניאות לעשות את הדרך והרב גלבר הגיע לבית הכנסת המרכזי בסומי וערך את הברית. בסעודת המצווה שלאחר מכן סיפר החייל הנימול, גריגורי פ', באמצע שנות הארבעים לחייו כי השירות שלו בצבא דורש עבודה קשה מאוד, פיזית ונפשית; הוא אחראי לאסוף גופות של חיילים אוקראינים שנהרגו בחזית ולהביאם לקבורה.

"מדובר בעבודה קשה מנשוא. פעמים רבות הגופות מפויחות או שמדובר בשאריות של גופות, אבל אני, יחד עם הצוות שלי מסכנים את עצמנו, תחת ירי בלתי פוסק, סכנות מיקוש ורחפנים כדי לחלצם. הסיטואציה הזו גרמה לי כמובן למחשבות רבות על החיים ומשמעותם, ותוך איסוף הגופות הבנתי שאם אני אמור למות - כדאי לי למות כיהודי אחרי שחקקתי בבשרי באמצעות ברית מילה את הקשר שלי לאלוקים. קראתי על כך בעבר והמחזות בשדה הקרב גרמו לי לחדד את הנקודה הזו". חברי המניין המצומצם שהתאספו לברית המילה ולסעודת ברית המילה דמעו מהתרגשות משמיעת הדברים.

מיד לאחר הברית הודיע החייל כי הוא חוזר לחזית. הוא סירב לבקשת המוהל הרב גלבר להישאר לנוח ואמר שהחזית מחכה לו.

סיפור הברית הזו שעבר מפה לאוזן בקרב חיילים יהודים הביא לפניות של ששה חיילים נוספים לערוך ברית מילה – חלקם מתוך אותה סיבה וחלקם מתוך רצון לשמירה והצלה בזכות הברית.

ב״פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה״ (FJCU) אומרים: "זכות ברית המילה היא סגולה לשמירה והצלה. אנו מודים למוהל הרב גלבר ולכל העוסקים במלאכה החשובה הזו ובימים הקרובים הזרוע שלנו שפועלת עם חיילים יהודים תגביר את הסברתה בנושא. אנו מתפללים שזכות המצווה הגדולה הזו תשמור על הלוחמים בחיים, ושיזכו לשוב למשפחותיהם בריאים ושלמים. שיזכו לחיים שלווים ורגועים ושיגדלו את ילדיהם ברוח היהדות במקום שבו שורר שלום ושקט - וכמובן לגאולה״.