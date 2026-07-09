הייתי בתקופה לא פשוטה, תקופה בה שלום הבית שלי פשוט קרס לחלוטין.

אני זוכר את הרגעים שבהם השקט בבית פשוט היה חונק אותי. זה לא שקט של שלווה, זה היה שקט של לפני הסערה. בכל פעם שאני מסובב את המפתח בדלת ונכנס, אני מרגיש את האוויר הופך סמיך, כבד, כמעט בלתי אפשרי לנשימה. המבטים החומקים, הלחישות שנפסקות ברגע שאני עובר במסדרון, התחושה הכללית שאני הפכתי לזר בתוך הבית שלי, לאדם לא רצוי במבצר שאני בעצמי עמלתי להקים.

לא השלתי את עצמי. ידעתי שהקשר שלנו נגמר. זה לא קרה ביום אחד, זה תהליך ארוך וכואב של שנים שבהן שנינו גילינו שאנחנו צועדים כל אחד בכיוון שונה. אני לא מחפש אשמים, ואני מבין, בפיכחון מוחלט, שאין שום טעם להמשיך במצב הקיים. לקיים מסגרת כמו שאנחנו נמצאים בה, רק פוגעת בכולנו.

אבל מה שלא דמיינתי, מה שפירק אותי מבפנים בכל יום מחדש, זה האופן שבו היא בחרה לנהל את הפרידה הזו. היא לקחה את המשפחה שלה יחד איתה, והם הפכו את המשבר למלחמת חורמה, והכלי הנשק שלהם? לא פחות ולא יותר - הילדים שלי. הדבר הכי יקר לי בעולם.

בכל ערב אני יושב בסלון ושומע את הטלפון שלה מצלצל. מעבר לקו זו אמא שלה, או האחים שלה. אני לא צריך להאזין לתוכן המדויק כדי לדעת מה קורה שם. אני רואה את התוצאות ההרסניות בעיניים של הילדים שלי למחרת בבוקר.

מוישי הקטן, הבן שלי, שהיה רץ אליי בכל פעם שחזרתי הביתה, קופץ עליי ומבקש שאשמע איך עבר עליו היום, החל להסתגר בחדר שלו. הוא פשוט מוריד את הראש כשאני עובר. שרי, הבת הגדולה שלי, הפסיקה להביט לי בעיניים, כאילו היא מסתירה סוד נורא.

נבנתה סביבי חומה של חשדנות, והרגשתי חסר אונים מוחלט.

מספרים להם מאחורי גבי סיפורים שאין להם שום קשר למציאות – שאני זה שרוצה להרוס את החיים של כולנו, שלא אכפת לי מהם, שהעתיד שלהם בסכנה בגללי. המשפחה שלה עושה הכל כדי לחבל בתהליך הגירושין, מתוך מחשבה שאם יפעילו עליי לחץ נפשי דרך הלב של הילדים, אני אישבר, אאבד את השפיות ואכנע לכל התנאים המופרזים שלהם.

השיא הגיע ביום שישי אחד.

חזרתי מוקדם כדי לעזור בסידורים ובארגונים. נכנסתי למטבח וראיתי את מוישי יושב לבדו ליד השולחן, מביט ברצפה. ניגשתי אליו, הרגשתי את הצורך העז לפרוץ את החומה הזו, ואמרתי לו בקול הכי רך ומזמין שלי: "מוישי, חמוד, רוצה שנשב לקרוא או לעשות משהו יחד?".

הוא הרים את הראש, ובעיניים הקטנות שלו ראיתי פחד עמוק, מעורב בכעס שילד בגילו בכלל לא אמור להכיר. הוא הציץ לכיוון המסדרון, ואז אמר לי בקול רועד: "סבתא אמרה שאסור לי להקשיב לך, כי אתה רוצה לעזוב אותנו ולא אכפת לך מאיתנו בכלל".

המילים האלו היו כמו חץ ישירות בלב שלי.

הרגשתי פיזית את הכאב מפלח אותי. הבנתי באותו רגע את עומק השבר – הילד שלי מפחד ממני. הבטתי באשתי שעמדה בצד המטבח, מחזיקה כוס, אבל היא פשוט הסיטה את המבט שלה אל החלון. היא בחרה לשתוק ולתת למכונה הזו לעבוד.

באותו לילה לא עצמתי עין.

שכבתי במיטה, הבטתי בתקרה בחושך ושאלתי את עצמי: איך אני אמור לנצח במערכה שבה כל כלי נשק שאפעיל כדי להתגונן, להסביר או לצעוק את האמת, יפגעו קודם כל בנפש העדינה של הילדים שלי? אם אני אשבר, אם אני אהפוך למריר, אם אני אנסה להוכיח להם שהצד השני משקר ומסית – אני רק אגרור אותם עמוק יותר לתוך זירת האש, והם יתרחקו ממני לחלוטין מתוך מגננה.

ואז, מתוך התחתית של הכאב הזה, בלילה ההוא, נפלה אצלי ההחלטה שהשתנתה בה הכל.

זו הייתה התפנית שלי.

אם חשבתי קודם לכן להתחיל במסע ה'אמת' שלי, בדיבורים שאני צריך להגיב לילדים ולומר להם מי זאת באמת האמא שלהם, החלטתי שאני לא אלחם בדרך הזו. אני לא אשמיץ בחזרה, ואני לא אהפוך את הילדים לשופטים או לשוטרים שמקשיבים לגרסאות השונות. קבעתי לעצמי חוק בל יעבור:

הילדים שלי לא ישמעו ממני לעולם, אף פעם, מילה רעה אחת על אמא שלהם או על המשפחה שלה.

במקום להיכנס למגננה, הפכתי למגדלור של יציבות. בכל פעם שהם הטיחו בי אשמה ששמעו בחוץ, בכל פעם שהם הפגינו ריחוק או כעס – לא התווכחתי. לא ניסיתי להצטדק. פשוט חיבקתי אותם, הקשבתי לכאב שלהם, ואמרתי להם: "אני מבין שקשה לכם ושיש המון בלבול עכשיו. אני כאן בשבילכם תמיד, שום דבר בעולם לא ישנה את העובדה שאני אבא שלכם ואני אוהב אתכם בלי שום תנאי". התחלתי לייצר איתם רגעים קטנים של שפיות – שיחות שקטות בחדר, טיולים קצרים, נוכחות רגועה שאינה דורשת מהם דבר.

זה היה ניסיון קשה מנשוא. נדרשו ממני חודשים ארוכים של סבלנות מברזל, החלטה יומיומית לבלוע את הכל, לכבוש את העלבון הצורב מול השמצות קשות ושקריות, ולראות את הדיונים המשפטיים נגררים ומתעכבים בגלל פרובוקציות של הצד השני. הייתי חוזר מהדיונים האלו מותש לחלוטין, אבל רגע לפני שנכנסתי הביתה, הייתי נושם עמוק, משאיר את המלחמה בחוץ, ומחייך אליהם.

אבל לילדים יש חושים חדים.

אי אפשר לעבוד עליהם לאורך זמן באמצעות סיפורים שלא תואמים את המציאות. לאט לאט הם החלו להבחין בפער העצום: מצד אחד מספרים להם באוזן שוב ושוב על אבא "מזניח, מסוכן, לא אכפתי", ומצד שני, בכל פעם שהם נמצאים איתי, הם פוגשים עוגן יציב. אדם רגוע, מקשיב, שמעניק להם ביטחון, שלא מעביר ביקורת על אף אחד ושומר על הכבוד של כולם, גם של אלו שפוגעים בו.

חברים יקרים, האמת ההתנהגותית שלי דיברה חזק יותר מכל מילה שהייתי מוציא מהפה.

אבל מהר מאוד הגיעו "תוצאות האמת".

לפני שבועיים, קצת לפני שחתמנו סופית על כל הניירות והסדרנו את הפרידה, ישבתי עם שרי הגדולה בסלון. היא הביטה בי ארוכות, העיניים שלה כבר לא היו מוסטות, ואז היא אמרה לי בקול נמוך ורועד: "אבא, אני יודעת מה עבר ומה עובר עליך, ואני יודעת כמה ניסו ללכלך... אני רוצה להגיד לך תודה. תודה שאתה תמיד נשארת אבא שלנו, ושלא נתת לשום דבר מסביב לשנות את מי שאתה בשבילנו".

באותו רגע, הרגשתי את כל כובד המשקל של החודשים האחרונים נושר ממני.

הבנתי שאת המערכה האמיתית והחשובה ביותר בחיי – ניצחתי. לא מנעתי את הפרידה, היא הרי הייתה מחויבת המציאות כדי שנוכל לנשום, אבל הצלתי את הנפש של הילדים שלי ואת הקשר שלהם איתי.

היום אני יוצא לדרך חדשה. התהליך הסתיים, הבית הישן מפורק, ואני אמנם חבול, עייף ומלא בצלקות מהדרך, אבל אני שלם. שלם עם הדרך שבה בחרתי להתמודד. הבנתי שהחיים דורשים מאיתנו לפעמים לוותר על הצורך המיידי להיות צודק או להחזיר מלחמה, כדי לזכות במה שבאמת בעל ערך נצחי – השקט הנפשי של הילדים שלנו, והיכולת להביט להם בעיניים בראש מורם.

• • •

עכשיו כשאני גרוש ובונה לעצמי את ביתי שלי, את המבצר שלי, אני שם לב למשהו מאוד מרגש: הילדים ממתינים לבוא אליי, הם תמיד שואלים מתי זה יקרה. ליל שבת אחד, אחד הבנים שלי אמר לי: "אבא, אתה תמיד שמח, כיף להיות איתך". שרי שלי, שאוטוטו בשידוכים, לא מפספסת יום מבלי לשוחח, ומתקשרת להתייעץ על נושאים שונים מרצונה בלבד.

אחרי המילים של מוישי, לא יכולתי יותר, ולאחר חיבוק אוהב של אבא שהענקתי לו, נכנסתי לחדר, ובכיתי. בכי של רגש גדול, בכי של שמחה על כך, שלא לקחתי מהילדים שלי את הדמות האבהית שלהם, אליה הם זקוקים כל כך.