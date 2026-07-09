היא ניתקה את הטלפון בתחושת מחנק צורבת, כשהבינה שהחשש הגדול שלה התממש.

• • •

הבית בו יעל גדלה מעולם לא היה משופע בכסף, בלשון המעטה.

הוריה היו אנשים פשוטים וטובים שעבדו במשכורת רעב - אביה כרב'ה בחיידר המקומי, ואמה כמאפרת עצמאית עם מגוון לקוחות דל.

ההמונים שלא הגיעו והמדינות שנעדרו: מאחורי הקלעים של הלווית הצורר האיראני חמינאי שמאי צוק | 13:01

כבת בכורה עם 12 אחים ואחיות, היא ראתה לא אחת את המאבק הקיומי של הוריה על כל תשלום למוסדות, לחברת החשמל, או לקניות לשבת ולחג. הם קימצו במה שהיה אפשר לקמץ, והילדים שחונכו היטב הבינו.

ההערכה שלה לאביה ואמה רק גדלה עם השנים, כשראתה עד כמה הם מקריבים מעצמם בשביל הילדים. היא התביישה בעצמה על כמה כאב לה ללבוש בגדים מחנויות יד שנייה, ולוותר על יציאות עם חברות לקניון ולבילויים. "הם נלחמים בשביל להחזיק את הבית, ואת עצובה על שטויות", הייתה אומרת לעצמה. לפעמים זה עזר.

כשהגיעה לסמינר היא השקיעה את כל כולה בלימודים. יעל הייתה בחורה מוכשרת, חרוצה ואהובה על הסביבה. נראה היה שנושא הכסף מעולם לא הפריע לה למצוא את דרכה בעולם, להפך; הוא נתן לה מוטיבציה. "הבית שלי ייראה אחרת", הבטיחה לעצמה תמיד.

היא הייתה בת 21 כשהוריה קראו לה לשיחה. "אנחנו חושבים שאת מוכנה לשידוכים", אמרה אמה בחיוך. יעל הייתה נרגשת, אבל מטון הדיבור היא הרגישה שיש עוד נושא עליו הם צריכים לדבר.

"כולנו יודעים איזה בחורה מוצלחת את, יעלי", פתח אביה. "ואנחנו יודעים שמגיע לך הבחור הכי טוב שיש. אבל כרגע אין לנו דרך לדעת אם נוכל לממן את הדרישות הכספיות שכרוכות בזה".

יעל שתקה. היה לה ברור שלהוריה שחיו מהיד לפה לא היו חסכונות רבים, למרות הנוהג המקובל במגזר.

"אנחנו נעשה כל מאמץ להשיג בשבילך את הטוב ביותר. את יודעת את זה", הוסיפה אמה בעדינות. "רק רצינו להכין אותך לכל אפשרות".

היא הבינה.

• • •

שידוכים היום, בעיקר במגזר הליטאי, הם קצת כמו שוק: הכל עומד למכירה, השאלה בכמה. בחנויות היוקרתיות יותר עומדים הבחורים הטובים מהישיבות הטובות, עם תג מחיר גבוה בהתאם למותג. המושגים משתנים עם השנים, לפי מצב ה"נכס": זה יכול להגיע גם למיליון ויותר.

בחורים מישיבות טובות פחות לא מוכנסים אפילו לחנויות האלו. כמו בעולם האמיתי, המוכרים/שדכנים לא מעוניינים להתעסק במוצרים איכותיים פחות, אולי כדי לא לאבד יוקרה בעיני הציבור.

הבחורים האלו מוצבים בדוכנים לאורך השוק, כשהם נמכרים לעיתים קרובות ב"מבצע" לכל הממהר לרכוש. גם בשבילם יש מינימום, כמה מאות אלפים שצריך אבי הכלה הפוטנציאלית להוציא מכיסו, לא משנה עד כמה הוא צמוק.

כשאין לך מה להציע בכלל, כמו במקרה של יעל, את נאלצת להתפשר ממש. ישיבה לא ידועה, בחור פחות מוכשר, בעיות במשפחה. בחנויות ה"יד שנייה" לא חסרות אפשרויות.

במהלך החודשים שאחר כך היא נפגשה עם מספר בחורים, וגילתה שהתרחיש הגרוע ממנו חששה התממש. כולם היו בחורים טובים ונחמדים, אך לא התאימו לה כלל. זה פשוט לא היה שם.

יעל הייתה חוזרת בלילות בתחושת ייאוש, ומסתגרת בחדר במשך שעות. הוריה ראו את האכזבה שעל פניה, וליבם נקרע. הם לא היו מסוגלים לראות את ביתם סובלת בגלל אזלת ידם הכלכלית.

כמה חודשים אחרי שהחלה לשמוע שידוכים, אביה ניגש אליה בפנים מאושרות. "הצלחנו לסדר לך פגישה עם בחור מדהים. בישיבה צופים לו גדולות ונצורות", אמר לה.

"מאיזו ישיבה הוא?", שאלה יעל בחשש.

כששמעה את התשובה נפלו פניה. "אבא, אני מכירה את השוק. אין מצב שהם לא ידרשו המון כסף".

אביה רק חייך חיוך מסתורי. "אל תדאגי, דיברנו עם השדכנית וסידרנו את הנושא. אתם נפגשים", הוא הודיע.

לא הייתה מאושרת ממנה.

בערב למחרת היא נפגשה עם שמוליק, בחור מרשים למראה שהיה נראה לה כמו התגלמות החלומות. הם דיברו אל תוך הלילה, ובפעם הראשונה היא מצאה את עצמה בפגישה אותה היא לא רוצה לעזוב. היא אהבה את כיוון החשיבה שלו, את צורת הדיבור הבוגרת, את הדרך השקטה בה הביע את שאיפותיו לעתיד.

"אני רוצה אותו", היא אמרה ברגע שחזרה הביתה. הוריה הגיבו כצפוי בשמחה גדולה, אך משהו בדרך בה הסתכלו זה על זו הטריד אותה. "אבא, אמא, הכל בסדר?", שאלה. "חשבתי שתשמחו בשבילי יותר".

"ברור שאנחנו שמחים", חיבקה אותה אמה. היא נרגעה, ומיהרה לחדרה להרהר שוב בקורות הפגישה.

בפגישה השנייה שהתקיימה יומיים אחר כך, הם מצאו את עצמם מדברים על נושאים עמוקים יותר - כולל הבית העתידי עליו הם חולמים.

כששמוליק החל לדבר על האזורים בהם הכי טוב לדעתו לגור ולגדל ילדים, נדלקה אצלה נורה אדומה. מהתיאורים היא ידעה שמצבה הכלכלי של משפחתו לא שפיר בהרבה משלה. האם הוא לא מודע לבעיה הכספית הקלה שיש להם?

גם כשנפרדו אחרי מספר שעות, בסיומה של פגישה נחמדה לא פחות מהראשונה, הצורה בה דיבר על נושאים כספיים המשיכה להטריד את מוחה. היא הרגישה שהיא חייבת לרדת לשורשי העניין.

דרך חברה טובה היא הצליחה להשיג את המספר של השדכנית, וחייגה אליה ישירות. השדכנית הייתה מופתעת כצפוי לשמוע את קולה. "בדרך כלל אני מדברת עם ההורים שלך", אמרה לה.

"אני יודעת. אבל אני חייבת לשאול אותך משהו, ותעני לי בבקשה בכנות".

דקה אחר כך היא ניתקה את הטלפון בתחושת מחנק צורבת. החשש הגדול שלה התממש; השדכנית אישרה שהוריה הבטיחו לשלם סכום עצום. "הם אמרו שייקחו הלוואות, שיגלגלו קצת. הבנתי מהם שיהיה בסדר", אמרה לה השדכנית בכנות. יעל ידעה היטב במה זה כרוך; בבריאותם הפיזית והנפשית של הוריה.

• • •

הוריה חיכו בסלון כשנכנסה הביתה, עיניה עדיין נפוחות קלות מהדמעות שרוקנה בדרך. "נו, איך היה?", שאל אביה מייד. למראה פניה הוסיף בדאגה: "את בסדר?".

"אני רוצה להוריד", היא הגיבה מייד.

הם היו מופתעים ומאוכזבים. "אבל למה?".

"אני יודעת שהבטחתם לשלם סכום שבחיים לא תוכלו לשלם", אמרה יעל, ואז הכל נפתח לה שוב. היא פרצה בבכי ונמלטה אל חדרה.

• • •

שנים אחר כך היא סיפרה לבעלה, איש טוב וירא שמיים שהגיע מישיבה קצת פחות "מוכרת", את מה שהיא הבינה באותו לילה. "ידעתי שאני לעולם לא אסלח לעצמי אם אבנה את ביתי על הצער של הוריי. זה נתן לי פרספקטיבה חדשה לגמרי על מה שאני מחפשת", אמרה לו.

"אז אני בעצם ברירת מחדל?", הוא תהה כשחיוך קטן על פניו.

יעל חשבה מעט לפני שהגיבה ברצינות. "מעולם לא ארצה יותר ממה שיש לי עכשיו", אמרה בביטחון. היא כמעט יכלה להרגיש את השכינה אומרת "אמן".