היום מציינים שש שנים לפטירתה של הרבנית נעמי ברייטקופף ע"ה, לפני 34 שנים, כשאחד האחיינים שלה עלה ללמוד בישיבה גדולה, היא שיגרה לו מכתב מלא רגש יהודי אמיתי, עם הדרכות חשובות שיכולות להועיל גם לבחורי ישיבות בימינו אנו | המכתב (חרדים)
אבא! אני עוד מעט יוצא לשידוכים, כמה ´אנחנו´ נותנים?. אני מדבר על הדירה. אני אסביר לך איך זה הולך היום, אם אנחנו ניתן סכום מסוים, נוכל לדרוש מהורי הכלה סכום כפול... אבא, אתה גדלת אותי, ואתה הרי רוצה שאני אשב ואלמד בשלווה גם אחרי החתונה 8 מחשבות בעקבות טורו של הרב יצחק בלומנטל
ל"כיכר השבת" נודע שבעוד 3 שבועות מתכוון צה"ל לגייס בכח קבוצה של 15 בחורי-ישיבה מחב"ד ששבו באחרונה מארה"ב, לאחר שנת לימודים בבית המדרש 770 שבניו-יורק ● בניגוד לסיכומים בעשרות השנים האחרונות, צה"ל בחדר להוריד את הסטטוס של "בן ישיבה" לאותם בחורים ● חשיפה (צבא)
חודשיים אחרי שחשפנו את מעצרו של תלמיד הישיבה בעוון השתמטות מצה"ל, לאחר מרדף עיקש, ניאות ה"משתמט" החרדי לספר למצלמת "כיכר השבת" את השתלשלות האירועים. על עשרות בני הישיבה ששהו יחד איתו בכלא, על חילולי השבת מול עיניו ועל המשבר העמוק שחווה. צפו בוידאו (חרדים)
בן ישיבה ממיאמי-דייד, פלורידה, נעדר מאז תחילת השבוע לאחר שיצא לטיול בטבע. עשרות מתנדבים חרדיים מחפשים אחריו בכל האזור. ההערכה: רכבו של הבחור נתקע והוא יצא לטיול רגלי, ומאז נעלם. עסקנים עורכים עצרות תפילה לשלומו. כל הפרטים מהדרמה בארה"ב (תפוצות)