גדולי ישראל הכריעו: לאחר חזרת המעצרים - נגד בני ישיבות החרדים אמש, ראשי הישיבות הגאון רבי דוב לנדו, והגאון רבי משה הלל הירש הכריעו על קיום עצרת מחאה נרחבת כבר ביום ראשון הקרוב.

ההחלטה התקבלה לאחר שהגאון רבי דוב לנדו השוהה כעת בלוס אנג'לס לצורך גיוס כספים לקרן עולם התורה, קיבל סקירה נרחבת לאחר תפילת שחרית על מעצר בחורי הישיבה וחייג בדקות האחרונות לראש הישיבה הגרמ"ה הירש. בשיחתם של גדולי ישראל עלו לדיון דרכי המאבק ואפשרויות הפעולה הרלוונטיות.

המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו אמר פתח השיחה: "שלום עליכם. שמעתי שקרה מקרה נורא בארץ ישראל, עצרו בני ישיבה. נראה לי ואם דעתכם גם ככה לעשות עכשיו עצרת גדולה של תפילת רבים וזה יוכל לעזור מכל הבחינות, ואם דעתכם גם ככה - אז דעתי שזה הדבר הנכון כעת לעשות".

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש שאל אם לדעת המנהיג הליטאי, מתאים לקיים עצרת כזו ביום ראשון, וראש הישיבה הגר"ד לנדו אישר את הדברים.