המשטרה עצרה עשרה תושבי בני ברק בגילאי 17 עד 31 | זו הסיבה

במוקד המשטרה התקבל הלילה (ראשון) דיווח על מספר חשודים שהגיעו לרחוב יגאל אלון בבני ברק כשברשותם כלי תקיפה.
שוטרי תחנת בני ברק - רמת גן הגיעו למקום והחלו בתחקור וסריקות ובמקום אותרו מספר כלי רכב שנגרמו להם נזקים.
במהלך הסריקות שנערכו, השוטרים איתרו שני כלי רכב עם 10 חשודים ברחוב הלח"י בבני ברק. בחיפוש שנערכו השוטרים, נתפס באחד הרכבים פטיש.
השוטרים עצרו את כל החשודים בגילאי 26, 26, 26, 22, 17, 17, 31, 21, 19, 25, תושבי בני ברק והם הובאו לחקירה בתחנת המשטרה בגין חבלה במזיד ברכב וקשירת קשר לעשות פשע. כלי הרכב נתפסו.
הבוקר החשודים יובאו לדיון בבימ"ש השלום בת"א/ בימ"ש לנוער בבת ים.
