כיכר השבת
פשע בעיר התורה

המשטרה עצרה עשרה תושבי בני ברק בגילאי 17 עד 31 | זו הסיבה

שוטרי תחנת בני ברק - רמת גן עצרו הלילה 10 חשודים בחשד למעורבות בגרימת נזק לכלי רכב וקשירת קשר לפשע בעיר בני ברק (חדשות)

במוקד התקבל הלילה (ראשון) דיווח על מספר חשודים שהגיעו לרחוב יגאל אלון ב כשברשותם כלי תקיפה.

שוטרי תחנת בני ברק - רמת גן הגיעו למקום והחלו בתחקור וסריקות ובמקום אותרו מספר כלי רכב שנגרמו להם נזקים.

במהלך הסריקות שנערכו, השוטרים איתרו שני כלי רכב עם 10 חשודים ברחוב הלח"י בבני ברק. בחיפוש שנערכו השוטרים, נתפס באחד הרכבים פטיש.

השוטרים עצרו את כל החשודים בגילאי 26, 26, 26, 22, 17, 17, 31, 21, 19, 25, תושבי בני ברק והם הובאו לחקירה בתחנת המשטרה בגין חבלה במזיד ברכב וקשירת קשר לעשות פשע. כלי הרכב נתפסו.

הבוקר החשודים יובאו לדיון בבימ"ש השלום בת"א/ בימ"ש לנוער בבת ים.

הרכבים שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)
הרכבים שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)
הפטיש שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (78%)

לא (22%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר