שעות אחדות לאחר חיסולו של בכיר חמאס, ראאד סעד שממוקם כמספר 2 בארגון הטרור הרצחני חמאס, במבצע "סעודה אחרונה", הערב (מוצאי שבת) מתפרסמים פרטים חדשים מאחורי הקלעים של החיסול המהדהד והרגעים הדרמטיים שקדמו לו.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר בחדשות 12, ראאד סעד לא התנהג כמבוקש, והיה בטוח שישראל לא תחסל איתו בזמן הפסקת האש. בנוסף, היו כמה הזדמנויות לסיכול בשבועות האחרונים וישראל בחרה שלא להוציא אותם לפועל. על פי הדיווח של איתי בלומנטל בכאן חדשות, שלושת מאבטחיו חוסלו יחד איתו בתקיפה הישראלית. ברגע שסעד זוהה נכנס לרכב במערב העיר עזה, מה שנקרא "מודיעין מתפרץ", בוצע אישור תוכניות זריז - ומבצע החיסול יצא אל הדרך בתוך זמן קצר. חיסולו של סעד הגיע אחרי תקופה ממושכת שבה שב"כ ואגף המודיעין בצה"ל ניסו לעלות על עקבותיו ולהתנקש בחייו - בגלל תפקידו הבכיר והמרכזי בשיקום יכולותיו הצבאיות של ארגון הטרור ברצועת עזה.

ההודעה של דו"צ

במקביל, יואב זיתון דיווח ב-ynet כי הסיכול היה ב-14:49 בצהריים. בניגוד לכללים שנקבעו בין ירושלים לוושינגטון במסגרת הפסקת האש, ההודעה על החיסול הועברה לאמריקנים ב-15:09.

התקיפה בכיכר א-נאבלסי במערב העיר עזה הייתה מאוד חריגה, לנוכח המציאות ההסכמית שבה מערכת הביטחון נמצאת מול חמאס בחודשיים האחרונים. בשל הזדמנות הפז שנוצרה ויציאתו של ראש אגף המבצעים בחמאס בטבח לפני שנתיים וחודשיים אל מעל פני האדמה - הוחלט ללכת על המהלך בהמלצת גורמים בכירים בצה"ל.

תיעוד החיסול ( צילום: דו"צ )

ראש הממשלה ושר הביטחון כ"ץ, הוציאו דקות אחרי צאת השבת הודעה משותפת, כדי להסביר מה עומד מאחורי החיסול בעיצומה של הפסקת האש.

בהודעה כתבו השניים: "החיסול הגיע כתגובה להפעלת מטען חמאס שפצע את כוחותינו היום בשטח הצהוב של רצועת עזה, ולכן הנחו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ״ץ לסכל את המחבל ראא'ד סעד, ראש מטה ההתעצמות של חמאס".

"סעד", נכתב בהודעה המשותפת: "היה מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר, ועסק בימים אלה בשיקום ארגון הטרור ובתכנון וביצוע של תקיפות נגד ישראל ובנייה מחדש של כוח תקיפה, תוך הפרה בוטה של כללי הפסקת האש והתחייבויות החמאס לכבד את תוכנית הנשיא טראמפ".

עוד נכתב בהודעה: "במקום לקדם פירוז, עסק בהתחמשות מחדש למעשי טרור. מי שמרים ידו על ישראל ופוגע בחיילי צה"ל - ידו תיגדע בעזה ובכל מקום. בשם כל אזרחי ישראל, ראש הממשלה ושר הביטחון מאחלים החלמה מהירה ללוחמינו שנפצעו".