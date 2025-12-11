( צילום: מתוך שלל שנאסף על ידי צה"ל )

אלו היו רגעים מטלטלים, עמוק בתוך מנהרות החמאס בעזה, שבהם שישה חטופים ישראלים ניסו להדליק קצת אור בתוך החושך הסמיך.

בתיעוד שנחשף היום (חמישי), רגע לפני חג החנוכה תשפ"ו, נראים החטופים הירש גולדברג פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת הי"ד מדליקים נרות חנוכה בעזה, בתקופת השבי. בסרטון, שאורכו מעט יותר מדקה, ונמצא בידי כוחות צה"ל במהלך המלחמה בעזה, נראים רגעי ההדלקה, בניגון המסורתי, ולאחר מכן שירת "הנרות הללו" כשהחטופים דומעים. אחד מהם נשמע אומר: "מרגש חנוכה, אה?" ששת החטופים הנראים בסרטון נרצחו ב-29 באוגוסט 2024. כך עולה ממצאי הדו"ח הפתולוגי. הם נרצחו על ידי המחבלים שהחזיקו בהם. תמרון צה"ל במרחב, הגם שהיה מדורג וזהיר, השפיע נסיבתית על החלטת המחבלים לרצוח אותם. כוחות צה״ל איתרו את הפיר בו נמצאו ששת החטופים יום לאחר מכן, ב-30 באוגוסט 2024, לאחר שנרצחו. הם הובאו כזכור לקבורה בישראל.

למעלה: הי"ד: הירש גולדברג-פולין, אורי דנינו ואלמוג סרוסי | למטה: אלכס לובנוב, כרמל גת ועדן ירושלמי

לפני כשנה הוצג למשפחותיהם תחקיר צה"ל על נסיבות הירצחם במנהרה ברפיח. התחקיר בוצע על ידי פיקוד הדרום, מפקדת השבויים והנעדרים, אוגדה 162 ושייטת 13, שבחנו את פעילות כוחות צה״ל במהלך הקרב להכרעת גדוד תל סולטאן של חמאס, ואת הנסיבות שהובילו לרצח ששת החטופים על ידי מחבלי חמאס.

מהתחקיר עולה כי ב-15 באוגוסט 2024, כוחות אוגדה 162 יצאו למבצע להכרעת גדוד תל-סולטאן של חמאס, לאחר כשלושה חודשי פעילות ברפיח. הכוחות לחמו בעומק שכונת תל-סולטאן, בקרבות עזים מול מחבלי חמאס ובמהלכם איתרו מערכת תת-קרקעית מרכזית במרחב.

לטובת המשך הפעילות במרחב, לרבות איתור וחקר המערכת התת-קרקעית, הוקמה מפקדה ייעודית בהובלת שייטת 13 והאוגדה, בשיתוף גופי ביטחון נוספים. המפקדה שילבה כוחות מיוחדים, גופי מודיעין שונים, יכולות פעולה מדויקות בתת-קרקע וכן שימוש באמצעים מיוחדים וטכנולוגיה, בין היתר למקרה של המצאות חטופים במרחב.

לפני היציאה לפעילות, נערך תכנון מבצעי בשיתוף פעולה מלא בין פיקוד הדרום והאוגדה המתמרנת לבין מפקדת השבויים והנעדרים, במסגרתו הוערך כי הסבירות להימצאות חטופים במרחב הינה בינונית-נמוכה.

עם זאת, הכוחות תודרכו לפעול תחת הנחת עבודה שישנם חטופים במרחב וכך לפעול בזהירות הנדרשת, וביצעו הערכות מצב שוטפות בנושא בשיתוף הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.

ב-27 באוגוסט 2024, חולץ החטוף פרחאן אל קאדי מהמתחם התת קרקעי, כשהוא אותר לבדו וללא מודיעין מקדים על המצאו בנקודה. לאחר החילוץ, ביצעו הכוחות הערכת מצב ייעודית לאפשרות להימצאות חטופים נוספים במרחב, זאת לצד עצירת הפעילות למשך 24 שעות. גם לאחר החילוץ, לא היה בידי צה״ל מודיעין על המצאות חטופים נוספים במרחב בעת הזו.

בצהריי 31 באוגוסט 2024, כוחות האוגדה איתרו את ששת החטופים בתוך המנהרה התת-קרקעית כאשר הם אינם בין החיים וסימני ירי על גופם.