חודש הקשר עם היאכטה הישראלית שנעלמה בים

הקשר עם היאכטה הישראלית, שנעלמה בים בסמיכות לחופי קפריסין, חודש הערב (רביעי) - אחרי קרוב ליממה של חיפושים מתוחים. היא עושה את דרכה חזרה לעבר ישראל.

הקשר עם היאכטה נותק אתמול לא הרחק מחופי פאפוס. כוחות רבים מהאוויר ומהים השתתפו בחיפושים אחריה.

לפי שעה לא ידוע מה מצבם של האנשים שעל היאכטה. החשש בין היתר הוא מהשפעת סופת ביירון על הנוסעים. הקשר חודש בעזרת כלי שיט שנסע ליד היאכטה.

על פי דיווח באתר alphanews הקפריסאי, הקפטן היאכטה הוא סקיפר בעל ניסיון רב.

לפי הדיווח, אתמול בשעה 15:00 הודיע מרכז החיפוש וההצלה הלאומי של יוון כי היאכטה לא הגיעה לכרתים, וכי מיקומה האחרון שלשום היה כ-65 מיילים ימיים מפאפוס.

לפי ההערכות במדינה על הסירה היו חמישה בני אדם, ולא ארבעה כפי שדווח. הנוסעים הם בני 40, 30 ו-27. לפי מידע שהגיע מישראל, מטרת הטיול הייתה בילוי. מדובר בסירה קטנה יחסית, באורך 11 מטרים וברוחב 3 מטרים.

הרשויות ביוון יצרו קשר במהלך החיפושים גם עם אלו בישראל, מאחר שקיימת אפשרות שכלי השיט ניסה לשוב לישראל, בשל תנאי מזג האוויר הקשים - בחסות הסופה "ביירון" שהגיעה לארץ אחרי שהכתה לפני כן בקפריסין וביוון.

אפשרות אחרת היא שתנאי מזג האוויר עיכבו את היאכטה משמעותית בדרך, וייתכן שהאנשים על היאכטה לא לקחו איתם טלפון לווייני ולכן לא יכולים ליצור קשר.