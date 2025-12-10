לוין ולזימי, היום במליאה ( צילום: ערוץ כנסת )

שר המשפטים יריב לוין, נאם היום (רביעי) במליאת הכנסת, וחברת הכנסת נעמה לזימי, המשתייכת לגוש השמאל, הפריעה לו, אך הוא לא ויתר ושיגר לעברה מסר שהיא פירשה כמאיים.

השר לוין נאם במליאה במסגרת הצעת החוק שהעלתה האופוזיציה על תקיפת עיתונאים, הצעה שלא עברה בשל התנגדות של הקואליציה. "חברת הכנסת לזימי", אמר שר המשפטים: "לא מתכוונת לנהוג לפחות בתוך המשכן כמו שהיא נוהגת מחוצה לו. אני רוצה לומר לך, חברת הכנסת לזימי, שההגנה שאת נהנית ממנה מטעם מי שאמורים לדאוג לאכיפה שוויונית של החוק, גם היא תיגמר ואנחנו בדרך לשם".

יריב לוין נגד לזימי | צפו ( צילום: ערוץ כנסת )

חברת הכנסת לזימי והיושב מאחוריה - חבר הכנסת קריב נזדעקו וטענו שיריב לוין מאיים עליה במליאת הכנסת.

לוין השיב: "אני לא מאיים, אני מודיע לך.נגמרו הימים, נגמרו הימים, שיש אזרחים סוג ב' כאן. תהיה כאן אכיפה שוויונית של החוק ואת לא תצעקי פה".

עוד הוסיף לוין: "זו לא הפעם הראשונה שחברת הכנסת לזימי לא כל כך מסתדרת בלראות את המציאות הפשוטה כמו שהיא, ואמירה פשוטה שאומרת שכל אזרחי ישראל יהיו שווים, ואת לא תהיי מעל החוק, כמו שאולי התרגלת להיות זה לא איום. אנחנו נדאג שכך יקרה, ואנחנו מתקדמים לשם".