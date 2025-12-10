כיכר השבת
קרב צעקות במליאה | צפו

השר לוין לח"כית מהשמאל: "ההגנה שלך נגמרה. אני לא מאיים, אני מודיע"

"חבר הכנסת לזימי, ההגנה שאת נהנית ממנה מטעם מי שאמור לבצע אכיפה שוויניות של החוק, היא תיגמר ואנחנו בדרך לשם", אמר שר המשפטים לוין לחברת הכנסת נעמה לזימי שהפריעה לו באמצע נאומו | צפו (חדשות כנסת)

2תגובות
לוין ולזימי, היום במליאה (צילום: ערוץ כנסת)

שר המשפטים יריב לוין, נאם היום (רביעי) במליאת הכנסת, וחברת הכנסת נעמה לזימי, המשתייכת לגוש השמאל, הפריעה לו, אך הוא לא ויתר ושיגר לעברה מסר שהיא פירשה כמאיים.

השר לוין נאם במליאה במסגרת הצעת החוק שהעלתה האופוזיציה על תקיפת עיתונאים, הצעה שלא עברה בשל התנגדות של הקואליציה.

"חברת הכנסת לזימי", אמר שר המשפטים: "לא מתכוונת לנהוג לפחות בתוך המשכן כמו שהיא נוהגת מחוצה לו. אני רוצה לומר לך, חברת הכנסת לזימי, שההגנה שאת נהנית ממנה מטעם מי שאמורים לדאוג לאכיפה שוויונית של החוק, גם היא תיגמר ואנחנו בדרך לשם".

יריב לוין נגד לזימי | צפו (צילום: ערוץ כנסת)

חברת הכנסת לזימי והיושב מאחוריה - חבר הכנסת קריב נזדעקו וטענו שיריב לוין מאיים עליה במליאת הכנסת.

לוין השיב: "אני לא מאיים, אני מודיע לך.נגמרו הימים, נגמרו הימים, שיש אזרחים סוג ב' כאן. תהיה כאן אכיפה שוויונית של החוק ואת לא תצעקי פה".

עוד הוסיף לוין: "זו לא הפעם הראשונה שחברת הכנסת לזימי לא כל כך מסתדרת בלראות את המציאות הפשוטה כמו שהיא, ואמירה פשוטה שאומרת שכל אזרחי ישראל יהיו שווים, ואת לא תהיי מעל החוק, כמו שאולי התרגלת להיות זה לא איום. אנחנו נדאג שכך יקרה, ואנחנו מתקדמים לשם".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
לווין הוא מלך !!! אבל לא נראה לי שהוא יצליח לעשות משהו , זה לא יעבוד בכוח רק בתחבולות תעשה לך מלחמה ..........
משה
1
לא סתם לזימי וקריב יושבים סמוך לטיבי- להסיק מכך מסקנות חשובות!
יגל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר