כיכר השבת
אחרי העימות הסוער

היועמ"שית בלמה חקירה באזהרה נגד חברת הכנסת נעמה לזימי

בקשה של המשטרה לחקור באזהרה את חברת הכנסת מה"דמוקרטים" נעמה לזימי, "בעקבות הפרעה לשוטר במילוי תפקידו", נבלמה בידי היועמ"שית - שדחתה את הבקשה (משפט)

ח"כ נעמה לזימי בריאיון לישי כהן. אילוסטרציה

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה דחתה בקשה של לחקור באזהרה את חברת הכנסת נעמה לזימי. כך דווח הערב (שלישי) בערוץ I24NEWS.

לפי הדיווח, של אבישי גרינצייג, המשטרה פנתה ליועמ"שית בבקשה לחקור את חברת הכנסת מהדמוקרטים - בגין "הפרעה לשוטר במילוי תפקידו". היועמ"שית כאמור דחתה את הבקשה.

לזימי צייצה הערב בחשבון שלה ברשת X: "לא תדכאו אותנו. הרצון של משטרת השלטון, לפתוח נגדי בחקירה בשל התנגדותי להפיכה ועמידתי לצד המחאה נגד הממשלה, הוא תמונת מראה של תהליך הפיכתה של המשטרה לכלי תעמולה ולמליציה של הכהניסט העבריין לדיכוי מתנגדי שלטון".

לדבריה, "אך אני לא הסיפור. לצערי אני לא הראשונה ששליחי השר במדים חנקו ומשכו לה בשיער כאחוזי דיבוק מול מאבק אזרחי סולידרי להצלת אחינו החטופים. אני לא מפחדת ממך בן גביר, אנחנו, כולנו, לא מפחדים מכם ולא נתקפל.

"להפך, אנחנו מבינים טוב מאד באיזה אנשים מסוכנים אנחנו נאבקים. יש לנו משימה קדושה להגן על הדמוקרטיה הישראלית, הבית שלנו - ואנחנו לא נוותר. בקרוב נחזור לשלטון ונפרק את ההשתלטות העוינת על מוסדות השלטון והחוק, נדרוש בחזרה את תיק הביטחון הלאומי ונבצע שם ניקוי אורוות יסודי.

"המשטרה תחזור להיות של ישראל - להגן על הציבור, על נשים, ילדים ועל כל אזרחי המדינה. בראש מורם וללא מורא, נחליף את ממשלת הטבח הרעה והכושלת הזו, ונבנה מחדש את משטרת ישראל לתפקידה הממלכתי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (5%)

לא (95%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר