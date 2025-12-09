היועמ"שית בלמה חקירה באזהרה נגד חברת הכנסת נעמה לזימי

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה דחתה בקשה של המשטרה לחקור באזהרה את חברת הכנסת נעמה לזימי. כך דווח הערב (שלישי) בערוץ I24NEWS.

לפי הדיווח, של אבישי גרינצייג, המשטרה פנתה ליועמ"שית בבקשה לחקור את חברת הכנסת מהדמוקרטים - בגין "הפרעה לשוטר במילוי תפקידו". היועמ"שית כאמור דחתה את הבקשה.

לזימי צייצה הערב בחשבון שלה ברשת X: "לא תדכאו אותנו. הרצון של משטרת השלטון, לפתוח נגדי בחקירה בשל התנגדותי להפיכה ועמידתי לצד המחאה נגד הממשלה, הוא תמונת מראה של תהליך הפיכתה של המשטרה לכלי תעמולה ולמליציה של הכהניסט העבריין לדיכוי מתנגדי שלטון".

לדבריה, "אך אני לא הסיפור. לצערי אני לא הראשונה ששליחי השר במדים חנקו ומשכו לה בשיער כאחוזי דיבוק מול מאבק אזרחי סולידרי להצלת אחינו החטופים. אני לא מפחדת ממך בן גביר, אנחנו, כולנו, לא מפחדים מכם ולא נתקפל.

סוף עצוב: נעדר מירושלים אותר מת בבור בעומק עשרות מטרים קובי רוזן | 15:59

"להפך, אנחנו מבינים טוב מאד באיזה אנשים מסוכנים אנחנו נאבקים. יש לנו משימה קדושה להגן על הדמוקרטיה הישראלית, הבית שלנו - ואנחנו לא נוותר. בקרוב נחזור לשלטון ונפרק את ההשתלטות העוינת על מוסדות השלטון והחוק, נדרוש בחזרה את תיק הביטחון הלאומי ונבצע שם ניקוי אורוות יסודי.

"המשטרה תחזור להיות של ישראל - להגן על הציבור, על נשים, ילדים ועל כל אזרחי המדינה. בראש מורם וללא מורא, נחליף את ממשלת הטבח הרעה והכושלת הזו, ונבנה מחדש את משטרת ישראל לתפקידה הממלכתי".