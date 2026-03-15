עם כיתובים בערבית: זה החומר המסוכן שהמשטרה איתרה ברכב סגור

בלוני הגז ברכב (צילום: דוברות המשטרה)
שוטרי תחנת עירון איתרו 16 בלוני גז שהובלו בניגוד לחוק, ברכב סגור ותוך סיכון הנהגים בסביבה.
במהלך פעילות שגרתית של שוטרי תחנת עירון במרחב מנשה עצרו השוטרים רכב לבדיקה ואיתרו בתוכו 16 בלוני גז פיראטיים באופן העלול לסכן את משתמשי הדרך והציבור.
בלוני הגז נתפסו והאירוע הועבר להמשך טיפול הגורמים הרלוונטיים והרכב נתפס ונגרר.
"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד הובלה ואחסון בלתי חוקיים של חומרים מסוכנים, העלולים לסכן את שלום הציבור ובטיחותו, ותפעל למיצוי הדין עם המעורבים."
