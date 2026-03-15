"יש פה סיכון" 

עם כיתובים בערבית: זה החומר המסוכן שהמשטרה איתרה ברכב סגור

המשטרה הודיעה על אירוע במסגרתו הוחרמו לא פחות מ-16 בלוני גז שהובלו באופן פיראטי ברכב סגור | "הכל עובר למשרד האנרגיה", אמר השוטר (חדשות)  

בלוני הגז ברכב (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת עירון איתרו 16 בלוני גז שהובלו בניגוד לחוק, ברכב סגור ותוך סיכון הנהגים בסביבה.

במהלך פעילות שגרתית של שוטרי תחנת עירון במרחב מנשה עצרו ה רכב לבדיקה ואיתרו בתוכו 16 בלוני גז פיראטיים באופן העלול לסכן את משתמשי הדרך והציבור.

בלוני הגז נתפסו והאירוע הועבר להמשך טיפול הגורמים הרלוונטיים והרכב נתפס ונגרר.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד הובלה ואחסון בלתי חוקיים של חומרים מסוכנים, העלולים לסכן את שלום הציבור ובטיחותו, ותפעל למיצוי הדין עם המעורבים."

צפו בתיעוד שפרסמה המשטרה.

