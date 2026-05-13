רכב אחד, שלוש תאונות: תקרית חריגה תועדה בכביש המהיר | צפו

התאונה החריגה שתועדה בכביש המהיר
משטרת מלזיה עצרה נהג בן 26 לאחר תאונת דרכים יוצאת דופן, בה היו מעורבים שלושה כלי רכב בכביש המהיר NKVE. האירוע תועד בווידאו והופץ ברשתות החברתיות.
התאונה התרחשה כאשר רכב מסוג פרוטון אינספירה החליק ונעצר בנתיב השמאלי. כמה שניות לאחר מכן התנגש בו רכב מסוג פרוטון וירה, ואז רכב נוסף מסוג טויוטה היילקס.
"הפגיעה גרמה לכלי הרכב לסטות לעבר מעקה הבטיחות בצד שמאל של הכביש, וכתוצאה מכך נגרם נזק כבד לכל שלושת כלי הרכב", נמסר מטעם המשטרה המקומית.
למרות המראה הדרמטי, לא דווח על נפגעים בתאונה.
