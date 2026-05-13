טרקו לו את הדלת בפנים: כך נראה הטקס המוזר השנה עם "המוט השחור"

"המוט השחור", שליחו של המלך האוחז במקל, הגיע גם השנה לכניסה לפרלמנט כדי לזמן את המחוקקים לשמוע את דברי מלכם | כאשר הגיע לדלת הפרלמנט, נטרקה זו בפניו כדי להראות את הפרדת השלטונות (בעולם)

בטקס רב רושם שנערך היום (רביעי) בלונדון, פתח המלך צ'ארלס השלישי את מושב הפרלמנט הבריטי והציג את סדר היום החקיקתי של הממשלה לשנה הקרובה.

הנאום, שנערך בבית הלורדים, כלל יותר מ-35 הצעות חוק בתחומים קריטיים, ביניהם רפורמות במערכת הבריאות הלאומית וטיפול בסוגיית ההגירה.

​"הממשלה שלי תפעל לחיזוק הביטחון האנרגטי ולשיפור שירותי הבריאות הלאומיים עבור כלל האזרחים", הצהיר המלך במהלך נאומו.

בין התוכניות המרכזיות שהוצגו נכללו שינויים במבנה המשטרה ובחינה של הלאמת תעשיית הפלדה המקומית. דברי המלך מהווים את יריית הפתיחה למספר ימי דיונים שייערכו בקרב חברי הפרלמנט על סדר היום המוצע.

​טרם הגעת המלך לאולם, התקיים הטקס המסורתי המדגיש את עצמאות המחוקקים.

"המוט השחור", הקצין המופקד על הסדר, צעד לעבר דלתות בית הנבחרים, שנטרקו בפניו במפגן סמלי. רק לאחר שדפק שלוש פעמים על הדלת בעזרת המוט שבידו, הורשה להיכנס ולהזמין את חברי הבית לשמוע את דברי המלוכה.

​מנהג זה, שמקורו במאה ה-17, נועד להזכיר כי למלוכה אין סמכות להיכנס לבית הנבחרים ללא רשות. כחלק מהמסורת, נערכה סריקה ביטחונית במרתפי הבניין ובתמורה ליציאת המלך לארלמנט, מונה חבר פרלמנט כ"בני ערובה" בקינגהאם כדי להבטיח את שובו בשלום של הריבון.

