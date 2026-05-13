עם זר פרחים

פוטין כפי שמעולם לא ראיתם: נשיא רוסיה נהג ברכב, נכנס למלון - והזמין את המורה שלו לקפה

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ביצע אתמול מחווה מיוחדת למורה שלו בעבר | נשיא רוסיה נהג בעצמו לבית מלון במוסקבה, נכנס לבד, אסף את המורה הראשונה שלו מבית הספר בגיל 89, והביא אותה לארוחת ערב בקרמלין | צפו בתיעוד הנדיר (בעולם)

מענטש אמיתי. נשיא רוסיה פוטין
מענטש אמיתי. נשיא רוסיה פוטין

נשיא רוסיה הסיע את מורתו לשעבר לארוחת ערב בקרמלין, במחווה יוצאת דופן ומרגשת מצד אחד האנשים החזקים בעולם.

לפי התיעוד שהפיץ הקרמלין, הנשיא פוטין נהג בעצמו ברכב שרד כדי לאסוף את ורה גורביץ' ממלון במוסקבה לארוחה רשמית.

​מדובר באירוע חריג שזכה לתשומת לב רבה. על פי הדיווחים, ב-11 במאי 2026, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נהג בעצמו ברכב מדגם Aurus Komendant לבית מלון באזור הארבט במוסקבה, שם אסף את מורתו לשעבר לגרמנית, ורה גורביץ'.

​במסגרת המחווה, פוטין הגיע ללובי המלון, בירך את גורביץ' בת ה-92 עם פרחים, והביא אותה לארוחת ערב בקרמלין. הקשר בין השניים התבטא בכך שגורביץ' הוזמנה על ידי פוטין למוסקבה כאורחת כבוד לציון מצעד יום הניצחון ב-9 במאי.

​התיעוד הופץ על ידי הקרמלין, והוא נתפס כמהלך שנועד להציג פן אנושי ואישי של המנהיג הרוסי, לצד הדגשת הערכה למורים ולמסורת. פוטין שמר על קשר עם גורביץ' לאורך שנים, והיא נחשבת לאחת הדמויות המעטות אליהן הוא מביע חיבה וקרבה פומבית.

ולדימיר פוטיןמוסקבההקרמליןמחווה

