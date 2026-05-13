המלך לוקח בן ערובה - והדלת נטרקת בפני השומר: המנהגים המוזרים בנאום המלכותי

מעבר לחקיקה ולפוליטיקה, פתיחת הפרלמנט הבריטי היא מפגן מרתק של היסטוריה חיה, המשלב אבירים, שבויים סמליים ודלתות נטרקות.

​יום פתיחת הפרלמנט נפתח בפרץ של צבע וקצב ברחובות לונדון. תהלוכה מלכותית מפוארת עושה את דרכה מארמון בקינגהאם לעבר וסטמינסטר, בליווי של למעלה מ-1,100 אנשי צבא במדים בוהקים וכ-200 סוסים המדהירים את כרכרת המלוכה.

זוהי הצגה של עוצמה ומסורת המושכת אליה אלפי צופים, אך הטקסים האמיתיים מתרחשים הרחק מעין הציבור, בתוך מסדרונות השלטון.

​עוד בטרם דורכת כף רגלו של המלך במשכן, יורדים שומרי המלך, אל המרתפים החשוכים של ארמון וסטמינסטר.

מצוידים בפנסים עתיקים, הם סורקים כל פינה בחיפוש אחר חומרי נפץ, מחווה לסיכול "מזימת אבק השריפה" משנת 1605. זהו זכר לניסיון ההיסטורי של גאי פוקס לפוצץ את הפרלמנט, מסורת המזכירה ליושבי המשכן כי ביטחון הריבון אינו דבר המובן מאליו.

​במקביל, מתרחש אחד המנהגים המוזרים ביותר בדמוקרטיה המודרנית: נטילת "בן ערובה".

חבר פרלמנט מכהן נשלח לארמון בקינגהאם ונשאר שם תחת השגחה עד לסיום הטקס. המנהג נועד להבטיח את שובו בשלום של המלך מהפרלמנט, זכר לימים שבהם היחסים בין המלוכה לנבחרי העם היו רוויים בעוינות ובסכנת חיים.

כיום, המשימה הוטלה על חבר הפרלמנט סר ניק דייקין, שנותר בארמון כערובה סמלית בלבד.

​שיאו של המתח הטקסי מגיע עם הופעתה של "המוט השחור", פקידה בכירה בבית הלורדים. כשהיא מתקרבת לפתח בית הנבחרים כדי לזמן את המחוקקים, נטרקת הדלת בחוזקה בפניה.

היא נאלצת להלום במוטה שלוש פעמים על העץ הכבד לפני שהיא מורשית להיכנס. המפגן הזה נועד להמחיש את עצמאותו המוחלטת של הבית התחתון ואת העובדה שלמונרך אין רשות כניסה למקום ללא הזמנה מפורשת.

​בסיום התהליך, צועדים חברי הפרלמנט לעבר בית הלורדים כדי להאזין לנאום המלך. אולם, גם כאן נשמר המרחק: רבים מהם נאלצים לעמוד ולהתבונן בטקס מבעד למעקה מיוחד המכונה "הבר".

המחסום הפיזי הזה מסמן את הגבול שאותו אסור לנבחרי הציבור לחצות בזמן שהבית העליון נמצא בעבודה, עדות אחרונה למבנה המעמדי וההיסטורי שממשיך לעצב את פניה של בריטניה גם בשנת 2026.

