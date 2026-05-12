אחרי שהוציא שיר בשם "הייל היטלר": הזמר האנטישמי בדרך לישראל

הזמר האנטישמי המוכר קניה ווסט נמצא במגעים מתקדמים לקיום הופעה בישראל - כך פורסם באתר 'מאקו' בשם גורמים בכירים בתעשיית המוזיקה.

לפי הדיווח, ווסט קיבל מספר הצעות להופיע בארץ עם מופע הענק שלו, נתן הסכמה עקרונית, וכעת מתנהלים דיונים סביב גובה התשלום.

המהלך מגיע בזמן שבמדינות שונות באירופה בוטלו הופעותיו ואף נמנעה כניסתו, בעקבות שורת התבטאויות אנטישמיות וסערות ציבוריות שעורר בשנים האחרונות. השיא הגיע כשהוציא שיר שנקרא "הייל היטלר".

בחודשים האחרונים ניסה ווסט לשקם את תדמיתו, ובאפריל האחרון כתב כי הוא "לוקח אחריות מלאה" על מעשיו ומבקש לתקן את דרכו. בתחילת 2026 פרסם התנצלות ארוכה שבה טען כי פציעת ראש ישנה והפרעה דו-קוטבית הובילו להידרדרות במצבו הנפשי ולהתנהגות קיצונית.

ווסט אף התייחס לאמירותיו הקודמות ולשימוש בסמלים נאציים, וכתב: "אני מתחרט ומזועזע עמוקות מהמעשים שלי. אני לא נאצי או אנטישמי. אני אוהב יהודים".