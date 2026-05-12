כיכר השבת
הפורצים הנועזים

רעשים מפחידים באמצע הלילה: המשטרה פרצה וגילתה דמות מפתיעה

בעל מלון בטנסי הזעיק את המשטרה בבהלה לאחר שקולות משונים בקעו מחדר נעול | אך כשהדלת נפרצה לבסוף, התגלה כי מאחוריה הסתתרה דמות מפתיעה (חדשות בעולם)

המשטרה בפתח החדר (צילום: מסך)

בעל מלון בטנסי חשב שמדובר באורח סורר שנעל את עצמו בחדר הרחצה, אך לא דמיין שהרעשים המוזרים בוקעים דווקא מחיה אימתנית. מה שהחל כקריאה לשירותי החירום בשל מטרד שגרתי, הפך במהרה למפגש יוצא דופן פנים אל פנים עם הטבע הפראי.

השוטרים פורצים לחדר| צילום: צילום: רשתות חברתיות

האירוע התרחש כאשר בעל המלון שמע קולות חשודים מתוך אחד מחדרי האמבטיה במבנה. בחשש שמדובר באדם שזקוק לעזרה או באורח שמסרב לצאת, הוא הזעיק את המשטרה למקום.

עם הגעת השוטרים ופריצת הדלת, התגלתה ההפתעה: דוב שחור שהחליט להתבצר בחדר האמבטיה ולהפוך אותו למעוז הפרטי שלו. השוטרים פעלו במיומנות רבה, הצליחו להוציא את האורח הפרוותי מהחדר ללא פגע, ולשחרר אותו בחזרה אל הטבע הפתוח.

ארה"במלוןאמבטיהדובדובים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

