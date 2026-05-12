רעשים מפחידים באמצע הלילה: המשטרה פרצה וגילתה דמות מפתיעה

בעל מלון בטנסי חשב שמדובר באורח סורר שנעל את עצמו בחדר הרחצה, אך לא דמיין שהרעשים המוזרים בוקעים דווקא מחיה אימתנית. מה שהחל כקריאה לשירותי החירום בשל מטרד שגרתי, הפך במהרה למפגש יוצא דופן פנים אל פנים עם הטבע הפראי.
השוטרים פורצים לחדר
האירוע התרחש כאשר בעל המלון שמע קולות חשודים מתוך אחד מחדרי האמבטיה במבנה. בחשש שמדובר באדם שזקוק לעזרה או באורח שמסרב לצאת, הוא הזעיק את המשטרה למקום.
עם הגעת השוטרים ופריצת הדלת, התגלתה ההפתעה: דוב שחור שהחליט להתבצר בחדר האמבטיה ולהפוך אותו למעוז הפרטי שלו. השוטרים פעלו במיומנות רבה, הצליחו להוציא את האורח הפרוותי מהחדר ללא פגע, ולשחרר אותו בחזרה אל הטבע הפתוח.
