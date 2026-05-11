"איך קוראים לך?": מקרון רץ להנאתו ומצטלם עם ילדים בקניה

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, החליף הבוקר (שני) את חליפת העסקים הרשמית בבגדי ספורט ויצא לריצה ברחובות ניירובי.

אל הנשיא התלווה אלוף המרתון והמחזיק בשתי מדליות זהב אולימפיות, אליהוד קיפצ'וגה. מקרון הגיע לקניה ביום ראשון כדי להשתתף בפסגת "אפריקה קדימה" העוסקת בהשקעות וכלכלה, אך בחר לפתוח את יומו השני בביקור בפעילות בלתי רשמית לצד אחד הספורטאים הגדולים במדינה.

במהלך המסלול עברו השניים ליד בית הספר היסודי "State House Primary" והחליטו לעצור למפגש קצר עם התלמידים. הנשיא מקרון ניגש לאחד מחלונות הכיתות, הציץ פנימה והזמין את הילדים לצאת החוצה אל החצר. הילדים הנרגשים מיהרו לברך את שני המבקרים, וכאשר נשאלו על ידי המורה המלווה מי הגיע לבקר אותם, הם צעקו יחד "קיפצ'וגה ועמנואל".

המפגש הגיע לשיאו ברגע של הומור כאשר אחד התלמידים הסקרנים פנה לנשיא ושאל אותו לשמו. מקרון השיב בקצרה "עמנואל", ובהמשך אף שיתף את חוויותיו מהבוקר ברשתות החברתיות וכתב "רכשתי חברים חדשים היום!". מקרון נראה בכושר טוב כשהוא לבוש בחולצת ריצה כחולה ומכנסיים קצרים, בעוד צוות אבטחה וקבוצת רצים נוספת שומרים על קצב הריצה מאחוריו.