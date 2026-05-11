המיליארדרים הזילו דמעה: 5 חופות בערב אחד נדיר, במתחם אחד

( צילום: עקיבא שיינברגר )

דרמה יהודית מרגשת בברזיל: רוסלאן ואסתר (אניסטסיה), אליעזר (איבגני) ואלנה, אשר (סטניסלב) ומלכה (אלכסנדרה), מאיר (מרק) ופולינה, ונתנאל (בוגדן) ומיכל (וורוניקה) – חמישה זוגות צעירים ואנרגטיים החליטו להינשא דווקא בל"ג בעומר, תחת חופה יהודית, כדת משה וישראל. המשתתפים, קהל של לא פחות מ-900 סטודנטים וצעירים יהודים שהגיעו מכל רחבי רוסיה ומדינות נוספות בבריה"מ לשעבר למסע משותף בברזיל, במסגרת מסלול לימודי יהדות של ארגון 'יחד'.

בחמשת הזוגות שנישאו בחתונה משולבת, גלום סיפור תחיית יהדות רוסיה ובריה"מ לשעבר שכמעט ונכחד תחת רגליו הדורסניות של המשטר הקומוניסטי שבמשך למעלה משבעים שנה עשה הכול להשכיח באלימות ממיליוני יהודים את זהותם ושורשיהם. מאז נפילת מסך הברזל הפעילות היהודית שהתנהלה עד אז תחת לרדאר ובחשאי, הפכה לגלויה ומעניקה למאות אלפי יהודים אפשרות מונגשת לחינוך יהודי, חיי קהילה ותרבות, סיוע הומניטארי מציל חיים, ומעל הכול - משמעות וחיבור למהות הפנימית שלהם.

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

בראש ענף הפעילות עם סטודנטים וצעירים, עומד ארגון 'יחד' בראשות הרב הראשי לרוסיה ושליח חב"ד, הרב בערל לאזאר, ובניהולו של הרב מנדי וילנסקי, שלצד תנועת הנוער אנרג'ו לבני נוער, חולשים על פעילות שמחברת את הצעירים היהודים לזהותם, באמצעות שלוחי חב"ד.

החתנים והכלות שנישאו בברזיל, למדו בילדותם במוסדות חינוך מקומיים, ורק בגיל מאוחר יחסית, נתקלו ברבנים השלוחים בעיר מגוריהם, ומשם דרכם להכרת מורשתם הייתה קצרה. הם נרשמו לתכנית ייחודית לצעירים ולמדו להכיר מושגים רבים מהמורשת היהודית. השיא השנתי של התכנית לצעירים, הוא במסע 'יחד' המוענק למתמידים ולמצטיינים בלימודי יהדות לאורך השנה, בקורס מיוחד ומותאם, שכבר הספיקו לבקר במעל עשור של מסעות במדינות אירופה, צפון אפריקה, המזרח הרחוק ולראשונה השנה בברזיל שבדרום אמריקה.

במהלך המסע, מפגשי הלימוד השבועיים וסדרת שבתונים וסמינרים מקומיים, הצעירים זוכים להיחשף לצעירים יהודים נוספים, מעבר להיצע המקומי, וכך נולדות חברויות שמוליכות להקמת תא משפחתי יהודי משותף, בית נאמן בישראל, חדור שייכות וגאווה יהודית.

וכך השנה, הצטברו חמישה זוגות צעירים שמצאו את החצי השני של נשמתם במסגרת פעילות 'יחד' והביעו את רצונם להתחתן ביום המיוחד ל"ג בעומר לצד חבריהם, השותפים והשותפות שלהם למסע חזרה הביתה ליהדות.

בהפקה של פליישמן-פלס הפקות, שלא הותירה עין יבשה, החתנים והכלות הובלו על-ידי הרבנים השלוחים ונשותיהם הרבניות תחת החופה לקול תרועות המשתתפים. אחד הזוגות, זכה לליווי יוצא דופן במיוחד של הפילנתרופ ואיש העסקים, אלי הורן ורעייתו סוזן – למרות מצבו הבריאותי – שמשקיע כבר למעלה מארבעים שנה בדור העתיד היהודי בכל רחבי תבל.

עורך החופות, הרב לאזאר, דילג מחופה לחופה כאשר בכל חופה הוא לווה בשלוחים נוספים מהערים בבריה"מ לשעבר בהם נערכת הפעילות, בהם מוסקבה, טבליסי, מינסק, סמרה, סרטוב, פטרבורג, נובוסיבירסק, קאזאן, בירוביגאן ועוד.

אורחי הכבוד, שבזכות פועלם והתמסרותם המסע יצא לדרך, כובדו בקריאת הכתובות ולשמש כעדים נאמנים, בהם ראשי 'איגוד הקהילות היהודיות – FJC, הרבנים דוד מונדשיין, שלמה חיים פלס ושלמה נאמן, נציג ארגון 'עולמי' הרב אבי קסל; הרב רפאל שמע, ראש ישיבת 'אור ישראל' בברזיל; והרב דובי רבינוביץ מראשי JLI - מכון רוהר ללימודי יהדות.

רגע מיוחד ומרגש, התרחש בעת קריאת מכתבו של הרבי לחתנים וכלות בשלוש שפות. בעברית, כובד שליח הרבי לפאולו ורב בית הכנסת 'בית יעקב - ספרא' הרב יוסף וייטמן. באנגלית, הפילנתרופ אלברטו ספרא, ובאנגלית מנהל 'יחד' הרב מנחם מנדל וילנסקי.

במהלך החתונה המרגשת – שהפך גם לערב הסיכום של המסע ההיסטורי, הודלקה מדורת ל"ג בעומר על-ידי איילי ההון היהודים של ברזיל שאירחו את הסטודנטים ובהם אלברטו פיצ'יוטו, קרליטו דיין, אלי הורן ובנו אפרים, אלברטו דיין, ומר אלברטו והאחים לבית ספרא.

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )

( צילום: עקיבא שיינברגר )