אירופה המוצפת ניצבת בפני רגע של אמת, כאשר סרטון אחד בטיקטוק הצליח לזקק את הפחדים הגדולים ביותר של אזרחי היבשת. בסרטון שהפך לוויראלי וצבר מאות אלפי צפיות, נראה גבר המזוהה כ"איברהים פנתרה", מאמן כושר המתגורר בפולין, כשהוא מנפנף בערימות של שטרות כסף פולני (זלוטי) ולוטש עיניים מזלזלות ישירות למצלמה.

בטון מתגרה ומעליב, הטיח המהגר בפניהם של אזרחי פולין העובדים: "היי, אתם תראו – קצבאות הסעד שלכם, ההטבות הסוציאליות שלכם, וכל ה-800 זלוטי האלה, הכל אצלי". הוא המשיך להשפיל את משלמי המסים כשהוסיף: "אתם עובדים 12 עד 14 שעות ביום, ואני זה שאוסף את כל זה... אלו כל המסים שלכם, אז תמשיכו לעבוד תמיד 14 שעות, ואני אשב ואקבל את הכל בחינם". על גבי הסרטון הופיע הכיתוב הבוטה: "תמשיכו לעבוד, אני אקח הכל".

התגובה הציבורית בפולין לא איחרה לבוא והיא רושפת אש. דומיניק טארצ'ינסקי, חבר פרלמנט אירופי מטעם פולין הידוע בעמדותיו הנוקשות נגד הגירה, פרסם את הסרטון בחשבונותיו וקרא לציבור לעזור לו לאתר את האיש: "מי שמכיר את האיש הזה, יודע את כתובת העבודה שלו, את מקום מגוריו – אנא שלחו הודעה בפרטי". טארצ'ינסקי, שמוביל את המודל של "תהיו כמו פולין" – הכולל בקרת גבולות הדוקה וגישה מינימלית לסעד למהגרים – הפך את המקרה למאבק אישי נגד מה שהוא מגדיר כפרובוקציה נגד משלמי המסים.