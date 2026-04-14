"ממשלה ששונאת את אזרחיה": הכותרות בספרד בעקבות חוק ההגירה לחצי מיליון מהגרים

בזמן ששכנותיה באירופה ובארצות הברית מקימות חומות ומקשיחות את מדיניות ההגירה, ממשלת ספרד בחרה בנתיב הפוך לחלוטין והודיעה על הסדרה המונית של מאות אלפי מהגרים נטולי מסמכים | המהלך המשלב נימוקים כלכליים ומוסריים, מצית זעם ותחזיות קודרות בקרב האופוזיציה (חדשות בעולם)

1תגובות
מהגרים שוטפים את ספרד
מהגרים שוטפים את ספרד| צילום: צילום: רשתות חברתיות
מהגרים שוטפים את ספרד

ממשלתו הסוציאליסטית של פדרו סאנצ'ס אישרה צו המאפשר להעניק מעמד חוקי לכ-500,000 מהגרים, המועסקים כיום באופן לא רשמי בענפי החקלאות, הבנייה והתיירות. התוכנית פונה למי שהגיע למדינה לפני סוף שנת 2025 ויוכל להוכיח שהות של חמישה חודשים לפחות ללא עבר פלילי, מה שיקנה לו אישור שהייה ועבודה למשך שנה.

ראש הממשלה סאנצ'ס הגן על המהלך בטענה כי "המערב זקוק למהגרים" כדי לשגשג כלכלית ולבלום את הנסיגה הדמוגרפית, וכי מדובר בצעד של הומניות מול מדיניות "אכזרית" במקומות אחרים.

בעוד שהכנסייה הקתולית וארגוני זכויות אדם מברכים על "מעשה של צדק חברתי", המהלך נתקל בהתנגדות חריפה מצד מפלגות הימין. מנהיג מפלגת ה-Vox הזהיר מפני "פלישה", ודיווחים מהשטח כבר מצביעים על שיירות של אלפי מהגרים המנסים להגיע לחופי ספרד ולאיים הקנריים בעקבות ההכרזה.

למרות החששות מקיטוב חברתי ועלייה בתקריות גזעניות, ממשלת ספרד מתעקשת להוות "מגדלור" של ליברליות ביבשת.

1
על הדרך עשו טובה קחו כמה מאות אלפי עזתים
תושב מרכז

