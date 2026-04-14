ממשלתו הסוציאליסטית של פדרו סאנצ'ס אישרה צו המאפשר להעניק מעמד חוקי לכ-500,000 מהגרים, המועסקים כיום באופן לא רשמי בענפי החקלאות, הבנייה והתיירות. התוכנית פונה למי שהגיע למדינה לפני סוף שנת 2025 ויוכל להוכיח שהות של חמישה חודשים לפחות ללא עבר פלילי, מה שיקנה לו אישור שהייה ועבודה למשך שנה.

ראש הממשלה סאנצ'ס הגן על המהלך בטענה כי "המערב זקוק למהגרים" כדי לשגשג כלכלית ולבלום את הנסיגה הדמוגרפית, וכי מדובר בצעד של הומניות מול מדיניות "אכזרית" במקומות אחרים.

בעוד שהכנסייה הקתולית וארגוני זכויות אדם מברכים על "מעשה של צדק חברתי", המהלך נתקל בהתנגדות חריפה מצד מפלגות הימין. מנהיג מפלגת ה-Vox הזהיר מפני "פלישה", ודיווחים מהשטח כבר מצביעים על שיירות של אלפי מהגרים המנסים להגיע לחופי ספרד ולאיים הקנריים בעקבות ההכרזה.

למרות החששות מקיטוב חברתי ועלייה בתקריות גזעניות, ממשלת ספרד מתעקשת להוות "מגדלור" של ליברליות ביבשת.