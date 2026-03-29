כיכר השבת
"פתוחים לכל בקשה"

איראן בהצעה חריגה למדינה האירופאית: "נהנינו מיחסי ידידות"

שגריר איראן בספרד מבהיר: "פתוחים לקבל בקשות מספרד למעבר במצר הורמוז" | לדבריו, "נהנינו מיחסי ידידות עם ספרד במשך ארבעה עשודים" | הודעה דרמטית על רקע המתיחות עם ארה"ב

על רקע הסגירה הממושכת של מצר הורמוז על ידי בשבועות האחרונים, פרסם שגריר איראן בספרד הודעה חריגה המעידה על קרבה דיפלומטית בין שתי המדינות.

השגריר הבהיר כי טהראן "פתוחה לקבל כל בקשה מספרד לאפשר את מעבר ספינותיה דרך מצר הורמוז", תוך שהוא מדגיש כי "עדיין לא קיבלנו בקשה כזו מספרד".

"אין ספק שיחסה של איראן לכל מדינה יתבסס על תגובתה לתוקפנות נגד איראן", הבהיר השגריר, תוך שהוא מוסיף: "נהנינו מיחסי ידידות עם ספרד במשך ארבעה עשורים, וספרד דבקה בחוק הבינלאומי. זה לטובתה".

ההודעה מגיעה לאחר שממשלתו של ראש הממשלה הסוציאליסטי פדרו סנצ'ס מנעה מארצות הברית להשתמש בבסיסים צבאיים משותפים על אדמת ספרד לצורך תקיפות נגד איראן.

הטיל ודיוקן ראש ממשלת ספרד (צילום: רשת החדשות האיראנית -Press TV)

סוכנות הידיעות "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה תמונות של מדבקות שהודבקו על טילים איראניים המיועדים לשיגור, בהן מופיעות פניו של סנצ'ס לצד מסר תודה מהמשטר בטהראן. על הטילים נכתב בפרסית ובאנגלית ציטוט מפיו: "כמובן, המלחמה הזו היא לא רק בלתי חוקית, אלא גם לא אנושית. תודה לך, אדוני ראש הממשלה".

נשיא ארה"ב הכריז לאחרונה על הפסקת כל קשרי המסחר עם ספרד בתגובה לסירובה לאפשר שימוש בבסיסיה. "ספרד הייתה איומה. אמרתי לשר האוצר להפסיק כל התנהלות מול ספרד. אנחנו הולכים להפסיק את כל הסחר איתם", הצהיר טראמפ בזעם. למרות האיומים הכלכליים, סנצ'ס דחה את הלחצים והבהיר בנאום טלוויזיוני: "העמדה של ממשלת ספרד יכולה להסתכם בכמה מילים: לא למלחמה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר