המלך צ'ארלס השלישי ביקר היום (רביעי) בשכונה החרדית גולדרס גרין שבלונדון, על רקע גל האנטישמיות שפקד את בריטניה בחודשים האחרונים ובעקבות פיגוע הדקירה הקשה שהתרחש בשכונה לפני מספר ימים. הביקור המלכותי נועד להביע תמיכה בקהילה היהודית ולהדגיש את מחויבות הממלכה לביטחון יהודי בריטניה.

במהלך הביקור, ניגש אליו מספר אברכים מקומיים ובירכו אותו בברכה מיוחדת: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שחלק מכבודו לבשר ודם". האברכים הסבירו להוד מלכותו את משמעות הברכה - שהקב"ה חילק מכבודו למלכי בשר ודם, והביעו את הכרת הטוב של הקהילה על התמיכה המלכותית.

על פי הנמסר, המלך צ'ארלס התרגש מאוד מהמחווה ומהסבר המשמעות העמוקה של הברכה. הוא הודה לאברכים בחום והביע את הערכתו למסורת היהודית העשירה. הביקור המלכותי התקיים בליווי נציגי הקהילה המקומית ואנשי ביטחון.

הביקור מגיע על רקע סדרת אירועים קשים שפקדו את הקהילה היהודית בבריטניה. לפני מספר ימים התרחש פיגוע דקירה קשה בגולדרס גרין, שבו נפצעו שני יהודים חרדים - שלוימה רנד בן 34 ומשה שיין בן 76. השניים יצאו מתפילת שחרית כאשר מחבל התנפל עליהם בסכין.