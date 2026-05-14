המלך צ'ארלס השלישי ביקר היום (רביעי) בשכונה החרדית גולדרס גרין שבלונדון, על רקע גל האנטישמיות שפקד את בריטניה בחודשים האחרונים ובעקבות פיגוע הדקירה הקשה שהתרחש בשכונה לפני מספר ימים. הביקור המלכותי נועד להביע תמיכה בקהילה היהודית ולהדגיש את מחויבות הממלכה לביטחון יהודי בריטניה.
במהלך הביקור, ניגש אליו מספר אברכים מקומיים ובירכו אותו בברכה מיוחדת: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שחלק מכבודו לבשר ודם". האברכים הסבירו להוד מלכותו את משמעות הברכה - שהקב"ה חילק מכבודו למלכי בשר ודם, והביעו את הכרת הטוב של הקהילה על התמיכה המלכותית.
על פי הנמסר, המלך צ'ארלס התרגש מאוד מהמחווה ומהסבר המשמעות העמוקה של הברכה. הוא הודה לאברכים בחום והביע את הערכתו למסורת היהודית העשירה. הביקור המלכותי התקיים בליווי נציגי הקהילה המקומית ואנשי ביטחון.
הביקור מגיע על רקע סדרת אירועים קשים שפקדו את הקהילה היהודית בבריטניה. לפני מספר ימים התרחש פיגוע דקירה קשה בגולדרס גרין, שבו נפצעו שני יהודים חרדים - שלוימה רנד בן 34 ומשה שיין בן 76. השניים יצאו מתפילת שחרית כאשר מחבל התנפל עליהם בסכין.
בעקבות הפיגוע, הודיעה ממשלת בריטניה על הכפלת התקציב להגנה על הקהילה היהודית - 25 מיליון לירות שטרלינג נוספות, כ-100.5 מיליון שקלים. בכך מגיע התקציב הכולל ל-58 מיליון לירות שטרלינג, כ-233 מיליון שקלים - הסכום הגבוה ביותר בהיסטוריה של המדינה.
ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, כינס בעקבות הפיגוע פורום חירום בדאונינג 10 במטרה להציג תוכנית לאומית למיגור האנטישמיות. "המתקפות הדוחות הללו מכוונות נגד יהודי בריטניה, אבל בל נטעה, המשבר הזה הוא משבר עבור כולנו", הבהיר סטארמר בפתח דבריו.
יצוין כי הביקור המלכותי בגולדרס גרין התקיים זמן קצר לאחר שהמלך צ'ארלס פתח את מושב הפרלמנט הבריטי בטקס מסורתי מרשים. בטקס, שנערך בבית הלורדים, הציג המלך את סדר היום החקיקתי של הממשלה לשנה הקרובה, הכולל יותר מ-35 הצעות חוק בתחומים קריטיים.
הקהילה החרדית בגולדרס גרין, אחת הגדולות בבריטניה, מתמודדת בחודשים האחרונים עם עלייה חדה באירועי אנטישמיות. אחותו של שלוימה רנד, אחד מנפגעי הפיגוע, סיפרה לתקשורת הבריטית: "אנחנו מטרות לאנטישמיות כל הזמן. אחי הוא אדם שעובד קשה מאוד, אזרח גאה של המדינה הזו - ותורם לחברה. הוא הותקף רק בגלל שהוא יהודי".
