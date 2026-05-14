משטרת דנמרק משסה כלבי תקיפה נגד מפגינים אנטי-ישראלים
משטרת דנמרק פינתה מפגינים אנטי-ישראליים שחסמו את מטה חברת מארסק - באמצעות כלבי תקיפה, כך עולה מפרסומים ברשתות החברתיות.
משטרת דנמרק התערבה לפיזור הפגנה אלימה בקופנהגן, לאחר שמפגינים אנטי-ישראליים ניסו לשבש את פעילות מטה חברת הספנות מארסק. הכוחות פעלו לפינוי המוחים מהמקום ושיקמו את הסדר הציבורי באזור המבנה.
ההפגנה כוונה נגד החברה הימית הגדולה, בטענה כי היא ממשיכה להוביל נשק לישראל באמצעות ספינותיה.
בתיעודים החריגים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים השוטרים משסים כלבי תקיפה במפגינים האנטי-ישראליים.
