כך עושים את זה: משטרת דנמרק שיסתה כלבי תקיפה במפגינים נגד ישראל

משטרת דנמרק התערבה לפיזור הפגנה אלימה בקופנהגן, לאחר שמפגינים אנטי-ישראליים ניסו לשבש את פעילות מטה חברת הספנות מארסק | הכוחות פעלו לפינוי המוחים מהמקום ושיקמו את הסדר הציבורי באזור המבנה | בתיעודים נראים השוטרים משסים כלבי תקיפה במפגינים האנטי-ישראלים 

משטרת דנמרק פינתה מפגינים אנטי-ישראליים שחסמו את מטה חברת מארסק - באמצעות כלבי תקיפה, כך עולה מפרסומים ברשתות החברתיות.

משטרת דנמרק התערבה לפיזור הפגנה אלימה בקופנהגן, לאחר שמפגינים אנטי-ישראליים ניסו לשבש את פעילות מטה חברת הספנות מארסק. הכוחות פעלו לפינוי המוחים מהמקום ושיקמו את הסדר הציבורי באזור המבנה.

ההפגנה כוונה נגד החברה הימית הגדולה, בטענה כי היא ממשיכה להוביל נשק לישראל באמצעות ספינותיה.

בתיעודים החריגים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים השוטרים משסים כלבי תקיפה במפגינים האנטי-ישראליים.

דנמרקקופנהגן
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

2
משטרת בן גביר
חיים
1
נראה לי מטומטם מצדכם לצדד באלימות נגד מפגנים- כי בסוף יביאו את זה לארץ ויפעילו את זה בעיקר נגדנו. וכל זה בזכותכם.
יהודה

