על רקע ריבוי תקריות כטב"מים רוסיים, קופנהגן בחרה להשקיע כ־9 מיליארד דולר במערכות הגנה אוויריות מתוצרת נורווגיה, גרמניה וצרפת — תוך דחיקת התעשייה האווירית הישראלית, החלטה שמגיעה על רקע מתיחות מדינית גוברת בעקבות המלחמה בעזה (בעולם, טכנולוגיה)
אדם נורה הלילה מחוץ לבית כנסת בקופנהגן בירת דנמרק מירי שביצע אלמוני שנמלט רגלית מהמקום. בירי נפצעו גם שני שוטרים • בקהילה היהודית דווח כי ההרוג מאבטח יהודי • כעבור זמן קצר ירו שוטרים בתחנת רכבת בעיר, אדם אחד נהרג • המשטרה דיווחה כי ההרוג אחראי לשני אירוע הירי (חדשות בעולם)