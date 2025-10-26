זו הסיבה שדנמרק דחתה עסקת נשק ישראלית ענקית בשווי 9 מיליארד?

דנמרק הודיעה כי לא תרכוש את מערכת ההגנה האווירית "Barak MX" מתוצרת התעשייה האווירית הישראלית. בכך נחתם אחד המכרזים הביטחוניים הגדולים באירופה בשנים האחרונות, בהיקף של כ־58 מיליארד קרונות (כ־9 מיליארד דולר), ללא מעורבות ישראלית.

בהודעת משרד ההגנה הדני צוין כי שלוש מערכות בלבד נשקלות לטווח הבינוני: ה־NASAMS הנורווגית, ה־IRIS-T הגרמנית וה־VL MICA הצרפתית. מערכת ה־Barak MX כלל לא נכללה ברשימת המועמדות הסופיות, אף שבתעשייה האווירית המשיכו במאמץ לשכנע את קופנהגן לשלב את הטכנולוגיה הישראלית בתוכנית ההגנה החדשה.

בתחילת החודש הנוכחי נראה היה כי המאמץ הישראלי נושא פרי, לאחר שדיווחים בתקשורת הדנית ציינו כי מתנהלים מגעים ישירים עם התעשייה האווירית, אך כעת מתברר שהעסקה לא תצא לפועל.

ההחלטה הדנית מגיעה על רקע מתיחות מדינית הולכת וגוברת מול ישראל בעקבות הלחימה ברצועת עזה.

ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן, הצהירה לאחרונה כי היא שוקלת להטיל סנקציות על ישראל בשל פעילותה בעזה ובגדה.

במקביל, קרנות פנסיה במדינה הודיעו על החרמת השקעות ישראליות, וחברות ביטחוניות מישראל שהתארחו בתערוכת נשק בקופנהגן בחודש אוגוסט התמודדו עם מחאות סוערות מחוץ לאולם.

למרות האכזבה במטה התעשייה האווירית, בישראל מציינים כי שוק ההגנה האירופי ממשיך לגלות עניין במערכות ישראליות מתקדמות — גם אם במקרים מסוימים שיקולים פוליטיים גוברים על השיקול המקצועי.