"זכינו לנס"

הטבח בסידני: בנו של ח"כ מהקואליציה היה במקום עם משפחתו; "הם בסדר"

בנו של חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית, היה במקום הטבח בסידני שבאוסטרליה יחד עם רעייתו ושני ילדיו, אחרי שעתיים של חרדה לשלומו, אביו עדכן כי "הם בסדר, זכינו לנס גדול" (חדשות בעולם)

זירת הטבח (צילומסך)

בטבח הנורא בחוף בונדיי שבסידני שבאוסטרליה, נרצחו לפחות 10 בני אדם, ביניהם שליח המקומי, הרב אלי שלנגר הי"ד וילד יהודי בן 11 מהקהילה המקומית.

במקום היו גם ישראלים רבים שהגיעו לחגוג את חג החנוכה בבית חב"ד המקומי, כאשר על פי ההערכות, במקום היו קרוב לאלפיים חוגגים.

בין החוגגים, היו גם בנו של חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית, שהיה באירוע יחד עם משפחתו - רעייתו ושני ילדיהם.

לאחר יותר משעה של מתח וחרדה, בנו של חבר הכנסת עדכן את המשפחה, כי בחסדי שמיים מצבם טוב והם בסדר; "תודה לכל הדואגים", מסר חבר הכנסת פוגל.

לאחר מכן מסר ח"כ פוגל: ״הפיגוע הקשה בסידני מזכיר לנו שהטרור לא עוצר בגבולות. הבן שלי, יחד עם אשתו וילדיו, היה קרוב מדי - וברוך ה׳ יצא בשלום. בימים האלה של חנוכה אני מרגיש שזכינו לנס אמיתי. משתתף בצערן של משפחות הנרצחים ומתפלל לרפואת הפצועים.״

