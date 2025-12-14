בטבח הנורא בחוף בונדיי שבסידני שבאוסטרליה, נרצחו לפחות 10 בני אדם, ביניהם שליח חב"ד המקומי, הרב אלי שלנגר הי"ד וילד יהודי בן 11 מהקהילה המקומית.

במקום היו גם ישראלים רבים שהגיעו לחגוג את חג החנוכה בבית חב"ד המקומי, כאשר על פי ההערכות, במקום היו קרוב לאלפיים חוגגים.

בין החוגגים, היו גם בנו של חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית, שהיה באירוע יחד עם משפחתו - רעייתו ושני ילדיהם.

לאחר יותר משעה של מתח וחרדה, בנו של חבר הכנסת עדכן את המשפחה, כי בחסדי שמיים מצבם טוב והם בסדר; "תודה לכל הדואגים", מסר חבר הכנסת פוגל.

לאחר מכן מסר ח"כ פוגל: ״הפיגוע הקשה בסידני מזכיר לנו שהטרור לא עוצר בגבולות. הבן שלי, יחד עם אשתו וילדיו, היה קרוב מדי - וברוך ה׳ יצא בשלום. בימים האלה של חנוכה אני מרגיש שזכינו לנס אמיתי. משתתף בצערן של משפחות הנרצחים ומתפלל לרפואת הפצועים.״