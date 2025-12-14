נרוויד אכרם, צעיר בן 24 ממוצא פקיסטני, הוא אחד המחבלים שביצעו את מתקפת הטרור המחרידה בסידני שבאוסטרליה, במהלך אירוע חנוכה. כך לפי גורמים במערכת אכיפת החוק באוסטרליה.

בצילום מרישיון הנהיגה שלו, שצולמה בזירת הפיגוע, מופיעה גם הכתובת שבה התגורר - בבוניריג שבדרום מערב סידני. מדובר בפרוור של העיר הגדולה.

לא ברור אם הכתובת שצוינה ברישיון, המובילה לבית פרטי מטופח, היא אכן כתובתו של המחבל, או שמא מדובר ברישיון נהיגה מזויף כפי שאירוע בעבר בפיגועים. כך או כך, כוחות משטרה גדולים באוסטרליה פשטו על ביתו של המחבל.

הוא לא היה המחבל היחיד. מלבדו היה מחבל נוסף באירוע. שניהם תועדו, לבושים בשחור, יורים בנשקים ארוכים שוב ושוב, במשך דקות בלתי פוסקות, לעבר החוגגים. אחד המחבלים חוסל בזירה והשני פונה במצב קשה.