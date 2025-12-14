כיכר השבת
מבט של טירוף בעיניים

פני הרוע: זה המחבל הצעיר שביצע את הפיגוע, פשיטה גדולה על ביתו

עומד על הגשר, לבוש שחור, ויורה בנשק ארוך ללא הפסקה: אחד המחבלים במתקפת הטרור בסידני הוא נרוויד אכרם, צעיר בן 24 ממוצא פקיסטני | דיווחים: כוחות משטרה גדולים פשטו על ביתו בפאתי העיר (חדשות, בעולם)

1תגובות
המחבלים יורים מכיוון הגשר

נרוויד אכרם, צעיר בן 24 ממוצא פקיסטני, הוא אחד המחבלים שביצעו את מתקפת הטרור המחרידה בסידני שבאוסטרליה, במהלך אירוע חנוכה. כך לפי גורמים במערכת אכיפת החוק באוסטרליה.

בצילום מרישיון הנהיגה שלו, שצולמה בזירת ה, מופיעה גם הכתובת שבה התגורר - בבוניריג שבדרום מערב סידני. מדובר בפרוור של העיר הגדולה.

לא ברור אם הכתובת שצוינה ברישיון, המובילה לבית פרטי מטופח, היא אכן כתובתו של המחבל, או שמא מדובר ברישיון נהיגה מזויף כפי שאירוע בעבר בפיגועים. כך או כך, כוחות משטרה גדולים באוסטרליה פשטו על ביתו של המחבל.

הוא לא היה המחבל היחיד. מלבדו היה מחבל נוסף באירוע. שניהם תועדו, לבושים בשחור, יורים בנשקים ארוכים שוב ושוב, במשך דקות בלתי פוסקות, לעבר החוגגים. אחד המחבלים חוסל בזירה והשני פונה במצב קשה.

רישיון הנהיגה שנתפס (צילום: לפי סעיף 27א)

בפיגוע נרצחו לפחות 12 בני אדם, שהשתתפו באירוע חנוכה בסידני, בהם שליח חב"ד הרב אלי שאלנגר. בנוסף נפצעו עוד עשרות, קרוב לשלושים, בדרגות פציעה שונות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
רוע צרוף ...לירות ל חפים מפשע ..
שמש

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר