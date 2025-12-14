כיכר השבת
זעם על העמימות: ראשי ממשלות בעולם נזהרים מלהזכיר "יהודים" "וחנוכה" בעקבות פיגוע הטרור באוסטרליה

זעם ותדהמה בעולם, בעוד שיהודים הותקפו באכזריות במתקפת טרור נפשעת בזמן הדלקת נר חנוכה באירוע חב"ד בחוף בונדי בסידני, מנהיגי העולם בחרו בטקטיקה מחפירה של שתיקה פחדנית וטשטוש זהות (חדשות בעולם)

ראש ממשלת אוסטרליה - וראש ממשלת בריטניה (מאת Simon Dawson / No10 Downing Street - Number 10 Flickr page, OGL 3, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150041935 - ויקיפדיה)

התמונות והמראות מה הקטלני שאירע בסידני, אוסטרליה, במהלך הדלקת נר חנוכה באירוע של חב"ד בחוף בונדי, ממשיכים לזרום כל העת, והדם שותת.

האירוע חשף דפוס מדאיג של זהירות יתר והימנעות מצד מנהיגים בעולם מלהכיר במפורש בזהות הקורבנות היהודים או במניע האנטישמי. בעוד יהודים הותקפו במתקפת טרור בזמן ציון חג חנוכה, התגובות הרשמיות עוררו זעם רב בשל סגנונן הרפה והמעורפל.

ההצהרה המלאה של ראש ממשלת אוסטרליה, אלבנס, לא הוזכר כלל שההתקפה כוונה ספציפית נגד אירוע יהודי. (צילום: רשתות חברתיות )

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, גינה אמנם את האירוע הקשה, אך הוא נמנע לחלוטין מלהתייחס לזהות הנרצחים או למיקום המדויק שבו אירע הטבח.

הצהרתו המלאה לא כללה כל אזכור לכך שהמתקפה כוונה ספציפית לאירוע יהודי. הלב נחמץ נוכח ניסיון ההשתקה הזה, בעוד ישראל התריעה שוב ושוב בפני ממשלת אוסטרליה על הצורך לעקור משורש את האנטישמיות הפושעת והמתפשטת במדינה.

גם בבריטניה נרשם כשל חמור בתגובה. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, עורר ביקורת חריפה כאשר צייץ ברכה לחנוכה ואיחל חג "בטוח", וזאת אף לאחר שהדיווחים הראשונים על הפיגוע הקשה בסידני כבר החלו להתפרסם. המגיש פירס מורגן תקף את סטארמר בחריפות וקרא לו "למען השם, ראש הממשלה, בדוק את החדשות". בעקבות הזעם, פרסם ראש ממשלת בריטניה ציוץ נוסף ובו גינוי לפיגוע.

