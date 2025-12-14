בישראל הולכת ומתחזקת ההערכה ולפיה מאחורי הטבח הנורא באירוע חנוכה בסידני שבאוסטרליה, בו נרצחו לפחות 11 חוגגים, בהם שליח חב"ד הרב אלי שלאנגר הי"ד, עומדת איראן.

לפי הדיווח היום (ראשון) ב-Ynet, מידע על התראות ולפיהם איראן מתכוונת לפגוע בקהילה היהודית ובמוסדות היהודיים הועברה בחודשים האחרונים על ידי ישראל.

לפני למעלה מחודשיים הודיע ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי שאוסטרליה מתנתקת את היחסים עם איראן, בעקבות כך שאיראן ארגנה שתי מתקפות אנטישמיות במדינה.

בתוך כך, כוחות גדולים של משטרת אוסטרליה פשטו על בית אחד המחבלים שהיה מעורב בפיגוע. כך דווח ברשת ABC.

בישראל מאשימים כי את הרשויות באוסטרליה באזלת יד. בתקופה האחרונה הזהירו והתריעו לא אחת מפני האנטישמיות הגואה במדינה.

בפיגוע הנורא נרצחו לפחות 12 בני אדם, שחגגו באירוע חנוכה, בהם שליח חב"ד הרב אליהו שלאנגר.

הפיגוע התרחש בשעת אחר הצהרים בסידני, ליד חוף בונדיי. במקום נערך אירוע ענק של הדלקת נר ראשון של חנוכה מטעם בית חב"ד המקומי. במקום השתתפו כאלף חוגגים.

תחילת המסיבה התנהלה כפי שתוכנן. סופגיות חולקו, שירים הושמעו ברמקולים, נאום ברוח החג גם נשמע. בשלב מסוים החלו להישמע יריות מאחד הגשרים במקום.

המחבלים, שניים במספר, לבושי שחורים, החלו לירות ללא הבחנה עשרות כדורים עם נשקים ארוכים. בשלב מסוים אחד מהם ירד מהגשר והתקרב לעבר החוגגים - אז התנפל עליו יהודי חרדי, יתכן אחד משליחי חב"ד במקום, ונטל ממנו את הרובה.

אחד המחבלים חוסל בזירה, ומצבו של חברו קשה.

"אנטישמיות מנורמלת"

השר למאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, כתב: "בשעה האחרונה קיימתי רצף שיחות עם ראשי הקהילה היהודית באוסטרליה, בעקבות פיגוע הטרור הקשה והחמור ביותר שאירע אי פעם נגד הקהילה היהודית במדינה. עשרות רבות של נפגעים ובתוכם הרוגים ופצועים. אני שולח תנחומים בשם מדינת ישראל למשפחות הנרצחים, ואיחולי החלמה מהירה ושלמה לפצועים הרבים".

השר שיקלי מאשים: "כאשר אנטישמיות מנורמלת, וכאשר מתקפות חוזרות ונשנות נגד הקהילה היהודית מתקבלות בשתיקה או בהכלה, מתקפת טרור כזו, למרבה הצער, אינה הפתעה. ממשלה שנרמלה חרמות על יהודים רק משום היותם יהודים, שנרמלה צעדות שבהן הונפו דגלי אל קאעידה, אש״ף וחמאס, ושבמשך שנתיים לא נקפה אצבע מול תקריות אנטישמיות חמורות, נושאת באחריות מלאה למראות המחרידים שאליהם נחשפנו היום".

לסיום הוא כתב: "משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות ערוך ומוכן, והציע את מלוא הסיוע והתמיכה לקהילה היהודית באוסטרליה בשעות קשות אלה".