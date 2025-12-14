מצמרר: המכתב של השליח שנרצח לראש ממשלת אוסטרליה - לפני חודש

לפני כחודש, ברקע הכרת מדינות העולם במדינה פלסטינית ועליית אירועי האנטישמיות באוסטרליה, שיגר הרב אלי שלאנגר, משליח חב"ד בסידני, שנרצח היום (ראשון) במתקפת הטרור הנוראית באירוע הדלקת נר חנוכה - מכתב לראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי.

"כרב בסידני אני מפציר בך לא לבגוד בעם היהודי ולא לבגוד באלוקים", הוא כתב. "הארץ הזו ניתנה על ידי אלוהים לאברהם, ואז לבנו יצחק, ואז ליעקב, להיות המולדת הנצחית של העם היהודי.

"לאורך ההיסטוריה, יהודים נקרעו מאדמתם שוב ושוב על ידי מנהיגים שנזכרים כעת בבוז בדפי ההיסטוריה. היום, יש לך הזדמנות לעמוד לצד האמת והצדק. על ידי ביטול מעשה הבגידה הזה, לא רק תכבד את העם היהודי ואת המורשת שלנו אלא גם תתיישר עם דבר האל".

הוא הוסיף: "אני מברך אתכם מראש על האומץ לעשות את מה שנכון ולעמוד איתן נגד מעשה כפירה זה. בתקווה ובתפילה, הרב אלי שלנגר סידני, אוסטרליה".

הרב שלאנגר, פעל במשך שנים רבות בשליחות במקום. מכריו מספרים ל'כיכר השבת': "הוא היה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה מתוך מסירות נפש של ממש. זהו אובדן גדול ובלתי נתפס".