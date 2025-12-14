כיכר השבת
מצמרר: המכתב של השליח שנרצח לראש ממשלת אוסטרליה - לפני חודש

העדויות שמצטברות על דמותו של הרב אלי שלאנגר הי"ד, משליחי חב"ד בסידני שבאוסטרליה שנרצח בפיגוע, חושפות אדם שנלחם נגד אנטישמיות בכל כוחו. רק בחודש שעבר שיגר מכתב לראש ממשלת אוסטרליה בעקבות ההכרה במדינה פלסטינית ועליית האנטישמיות במדינה (בעולם, חרדים)

3תגובות
הרב שלאנגר הי"ד בשיעור תורה (צילום: הפייסבוק של הרב שלאנגר)

לפני כחודש, ברקע הכרת מדינות העולם במדינה פלסטינית ועליית אירועי האנטישמיות באוסטרליה, שיגר הרב אלי שלאנגר, משליח בסידני, שנרצח היום (ראשון) במתקפת הטרור הנוראית באירוע הדלקת נר חנוכה - מכתב לראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי.

"כרב בסידני אני מפציר בך לא לבגוד בעם היהודי ולא לבגוד באלוקים", הוא כתב. "הארץ הזו ניתנה על ידי אלוהים לאברהם, ואז לבנו יצחק, ואז ליעקב, להיות המולדת הנצחית של העם היהודי.

"לאורך ההיסטוריה, יהודים נקרעו מאדמתם שוב ושוב על ידי מנהיגים שנזכרים כעת בבוז בדפי ההיסטוריה. היום, יש לך הזדמנות לעמוד לצד האמת והצדק. על ידי ביטול מעשה הבגידה הזה, לא רק תכבד את העם היהודי ואת המורשת שלנו אלא גם תתיישר עם דבר האל".

הוא הוסיף: "אני מברך אתכם מראש על האומץ לעשות את מה שנכון ולעמוד איתן נגד מעשה כפירה זה. בתקווה ובתפילה, הרב אלי שלנגר סידני, אוסטרליה".

הרב שלאנגר, פעל במשך שנים רבות בשליחות במקום. מכריו מספרים ל'כיכר השבת': "הוא היה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה מתוך מסירות נפש של ממש. זהו אובדן גדול ובלתי נתפס".

ההודעה ברשתות החברתיות על ערב הזיכרון לשלוחים שנרצחו

יצוין, כי לפני מספר שבועות, הרב אלי הי"ד, קיים ערב זיכרון מיוחד עבור השלוחים שנרצחו במומביי שבהודו, הרב גבריאל ורבקי הולצברג הי"ד וכן לשליח הרב צבי קוגן, שנרצח לא מכבר באיחוד האמירויות. בתמונה בראש הכתבה, נראה הרב אלי בברית לבנו שנערכה רק לפני מספר שבועות.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
נורא ואיום, די לסבלם של עם ישראל, עד מתי נהיה רדופים??????????????????
יוסי
עד שנחזור בתשובה - אין ישראל נגאלין אלא בתשובה רמב"ם הלכות תשובה ז ה
זוכמיר
1
הרב גבריאל הולצברג ריקי הולצברג - בומביי. צבי קוגן- אבו דאבי. אלי שלאנגר - סידני . מה יהיה הסוף? די לאלימות בעולם! חב''ד עושים טוב כדי לקרב כל יהודי לבוראו ועבודת השם בשמחה - למה זה צריך לקרות? למה אנחנו צריכים לטוס לחו''ל ולהסתיר את הכיפה והציצית או את יהדותינו בכללי כי אנו פוחדים שיפתחו באלימות
ריקי (שליחת חב''ד צעירה)

