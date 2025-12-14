( צילום: דוברות זק"א )

משטרת ישראל הודיעה היום (ראשון) בשעות אחר הצהרים כי נמצאה גופה בנחל הירקון על ידי יחידת הצוללים של זק"א. הגופה נמצאה במסגרת החיפושים המתנהלים במקום בשיתוף המשטרה ויחידת להב"ה של כבאות והצלה.

מציאת הגופה מתרחשת ברקע החיפושים אחרי הנעדר בן ה-19 מבני ברק אליהו אבא שאול. החיפושים החלו באור ליום חמישי האחרון, בשעה 01:30, כאשר התקבל דיווח מהוריו כי יצא ביום ד' בשעות הערב מביתו ברח' יהודה הנשיא בבני ברק ומאז אבדו עקבותיו. שוטרי מרחב דן ותחנת בני ברק-רמת גן, בשילוב מתנדבים וגורמים חבירים פועלים מאז בחיפושים תוך פרסום באמצעי תקשורת, יחד עשרות שוטרים, מתנדבים, כיתות כוננות, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בסיוע כוחות חבירים. בליל שישי, באמצע החיפושים, התקבל דיווח כי אותרו בגדיו לצד האופניים החשמליים, סמוך לנחל הירקון, מכיוון רח' רוקח ברמת גן. מאז התרכזו החיפושים באזור הירקון.

מדוברות זק"א נמסר היום כי "במהלך הלילה פעל צוות ייעודי מיחידת הרחפנים של זק"א, שביצע סריקות אוויריות וניתוח מדוקדק של תוואי הנחל באמצעות רחפן מתקדם. הצילומים והנתונים שנאספו נותחו על־ידי צוותי המקצוע, ועל בסיסם נבנתה תוכנית החיפושים והמשימות להמשך היום.

"במקביל, ממשיכים לפעול במקום צוותי יחידת הצוללים של זק"א, יחד עם יחידת להב"ה של כבאות והצלה ומשטרת ישראל, בסיוע אמצעי סונאר מתקדמים, תוך ביצוע סריקות ממוקדות ויסודיות, עבודת נמלים של ממש, במאמץ לאתר כל ממצא שיכול לקדם את החיפושים".

חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות של זק"א מסר: "במהלך הלילה ביצענו סריקות אוויריות באמצעות רחפנים וניתוח מעמיק של תוואי הנחל, בשיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל ויחידת להב"ה של כבאות והצלה. על בסיס הנתונים שנאספו, אנו ממשיכים היום בפעילות ממוקדת עם צוללים ואמצעי סונאר מתקדמים, עד למיצוי מלא של החיפושים".

