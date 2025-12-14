כיכר השבת
וביצע מעשים קשים

תושב שמואל הנביא בירושלים שרף ספרי קודש במרפסת וכשהעירו לו שלף סכין

תושב המתגורר באיזור שמואל הנביא בירושלים, שרף ספרי קודש באחת המרפסות, עובר אורח שהעיר לו על כך וביקש ממנו להפסיק, נאלץ לעבור איומים עם סכין, כאשר החשוד אף ביצע מעשים קשים (חדשות חרדים)

הסכין ששלף החשוד (צילום: דוברות המשטרה)

חשוד ששרף ספרי קודש, הפר את הסדר במרחב הציבורי תוך איומים כשבידו כלי חד ועשה מעשים קשים, נעצר על ידי שוטרי מחוז לחקירה, ומעצרו הוארך הבוקר (ראשון) בבית המשפט.

המקרה התרחש אמש בשעות המאוחרות יותר של מוצאי שבת קודש, כאשר על פי החקירה הראשונה עולה, כי החשוד שרף ספרי קודש.

כאשר עובר אורח הבחין בחשוד שורף ספרים במרפסת ביתו, ובשל החשש כי יגרום לשריפה שתסכן את חייו ואת שלום הציבור, שאל את החשוד לפשר מעשיו.

בתגובה, יצא החשוד כשהוא חמוש בסכין והוא החל לרדוף אחרי המתלונן תוך כדי שהוא מאיים לפגוע בו עם הסכין.

במסגרת החקירה ועדויות שנאספו, נודע כי כפי הנראה אין מדובר במקרה היחיד בו נהג החשוד באלימות והטיל מורא כלפי הסביבה. כך גם על פי החשד התרחש יום קודם, עת הגיע החשוד לישיבה סמוכה כשהוא אוחז בכלי משחית והסב נזק במקום.

בנוסף ועל פי החשד, במהלך שעות הצהריים של שבת קודש, הגיע החשוד לישיבה לצעירים במקום, וכאשר הבחורים מסתכלים הוא עשה מעשים קשים מול עיניהם.

בסיום חקירתו החשוד נכלא והבוקר, הובא בפני בימ"ש שנעתר חלקית לבקשת נציג המשטרה בדיון, והורה על הארכת מעצרו ביממה אחת, עד לתאריך 15.12, לטובת המשך מיצוי פעולות החקירה ובדיקתו הרפואית.

