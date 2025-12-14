שעות ספורות לאחר אירוע הטרור הקשה שאירע בעיר סידני שבאוסטרליה, בו נרצחו בדם קר אחינו בני ישראל, ערך הגה"צ רבי שלמה קאהן, גאב"ד מלברון, את מעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה בהיכל בית הכנסת המרכזי של קהילת 'עדת ישראל' במלבורן, אוסטרליה.

הגאב"ד, הדמות הרבנית הבכירה במדינה, הדליק את הנר הראשון בלב נרגש, כשמאחוריו רקע של כאב וזעזוע עמוק לנוכח הפיגוע הרצחני שהתרחש שעה קצרה קודם לכן בסידני.

במהלך ההדלקה נשא הרב דברים נרגשים על משמעות האור דווקא בזמן של חושך, וביקש מהציבור להרבות בתפילה ותחנונים לרפואת הפצועים ולשלומם של כלל תושבי המקום בתוך שאר כל אחינו בני ישראל מכל קצווי תבל.