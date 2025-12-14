כיכר השבת
אור ראשון בקצה העולם תחת צל הדמים | הגאב"ד של אוסטרליה הדליק נרות חנוכה בלב שבור

רגעים של קדושה במלבורן • הגאון רבי שלמה כהן קאהן, גאב"ד הקהילה והדמות הרבנית הבכירה באוסטרליה, הדליק נר ראשון של חנוכה שעה קצרה לאחר פיגוע הדמים בסידני • במהלך המעמד העתיר הרב ובני קהילתו לרפואת הפצועים • צפו בתיעוד (חרדים)

גאב"ד מלברון בהדלקת נרות חנוכה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)

שעות ספורות לאחר אירוע הטרור הקשה שאירע בעיר סידני שבאוסטרליה, בו נרצחו בדם קר אחינו בני ישראל, ערך הגה"צ רבי שלמה קאהן, גאב"ד מלברון, את מעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה בהיכל בית הכנסת המרכזי של קהילת 'עדת ישראל' במלבורן, אוסטרליה.

הגאב"ד, הדמות הרבנית הבכירה במדינה, הדליק את הנר הראשון בלב נרגש, כשמאחוריו רקע של כאב וזעזוע עמוק לנוכח הפיגוע הרצחני שהתרחש שעה קצרה קודם לכן בסידני.

במהלך ההדלקה נשא הרב דברים נרגשים על משמעות האור דווקא בזמן של חושך, וביקש מהציבור להרבות בתפילה ותחנונים לרפואת הפצועים ולשלומם של כלל תושבי המקום בתוך שאר כל אחינו בני ישראל מכל קצווי תבל.

