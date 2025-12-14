תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום במרכז התוכנית, הפיגוע הקשה באוסטרליה בו במסיבת החנוכה בסידני בו נרצחו שליח חב"ד הרב אלי שלאנגר הי"ד ו-8 חוגגים נוספים ולפחות 12 נפצעו באירוע.

ראיון מקיף עם שגריר ישראל באוסטרליה אמיר מימון על החשש מפני הבאות, האזהרות של הרשויות בישראל ועל המציאות שאפשרה את האירוע הנורא הזה.

לרגל יום השנה השמיני של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל שיחה מיוחדת עם תלמידו הרב מוטקה בלוי שלוקח אותנו אל הנהגותיו המיוחדות בהנהגה הציבורית והפרטית.

ועם הדלקת נר ראשון, ראיון באולפן עם רשף איתן צליח רמ״ד חקירות ירושלים על הדלקה בטוחה, על עשה ולא תעשה וגם על חקירה של דליקה מטורפת שהטבע הדליק בתוך בית.