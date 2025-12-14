כיכר השבת
רָעוֹת שָׂבְעָה נַפְשִׁי: סיכום ועדויות מהפיגוע | שגריר ישראל ושליח חב"ד בסידני חוזרים לרגעי האש

עם ישראל כולו באבל, עדכונים מהטבח הנורא | חוקר הכבאות בהנחיות ואזהרות לקראת הדלקת הנרות | הרב מוטקה בלוי על מרן הרב שטיינמן זצ"ל | למי הרב היה קם והסיפור המרגש שנחשף כאן לראשונה | מציאות מסוכנת: מי הצית את המזגן בסלון (VOD)

תוכנית '' היום (רביעי), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום במרכז התוכנית, הפיגוע הקשה באוסטרליה בו במסיבת החנוכה בסידני בו נרצחו שליח הרב אלי שלאנגר הי"ד ו-8 חוגגים נוספים ולפחות 12 נפצעו באירוע.

ראיון מקיף עם שגריר ישראל באוסטרליה אמיר מימון על החשש מפני הבאות, האזהרות של הרשויות בישראל ועל המציאות שאפשרה את האירוע הנורא הזה.

לרגל יום השנה השמיני של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל שיחה מיוחדת עם תלמידו הרב מוטקה בלוי שלוקח אותנו אל הנהגותיו המיוחדות בהנהגה הציבורית והפרטית.

ועם הדלקת נר ראשון, ראיון באולפן עם רשף איתן צליח רמ״ד חקירות ירושלים על הדלקה בטוחה, על עשה ולא תעשה וגם על חקירה של דליקה מטורפת שהטבע הדליק בתוך בית.

